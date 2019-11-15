Фото: Дарья Бадьер

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский и его первый зам Анатолий Максимчук презентовали основные пункты нового закона - о противодействии дезинформации, который готовится рабочими группами и депутатами парламента.

Как сообщает корреспондент LB.ua, на встречу, которая проходит в "Укринформе", пригласили редакторов и журналистов крупнейших украинских СМИ для обсуждения этих ключевых пунктов.

Фото: Дарья Бадьер Фото: Дарья Бадьер Фото: Дарья Бадьер Фото: Дарья Бадьер Фото: Дарья Бадьер Фото: Дарья Бадьер Фото: Дарья Бадьер Фото: Дарья Бадьер Фото: Дарья Бадьер Фото: Дарья Бадьер

Так, в министерстве предлагают создать пост омбудсмена по вопросам информации, который сможет мониторить информационное пространство, находить дезинформацию и подавать за нее в суд.

За нарушение закона предполагается административная и уголовная ответственность. В частности, административная ответственность - за одноразовое распространение дезинформации и непубликацию исходных данных о медиа; уголовная - за "систематическое распространение дезинформации", ее распространение по заказу третьих лиц и вмешательство в работу медиа и подкуп.

Ожидается, что журналистское сообщество объединится, создаст самоуправленческую организацию, которая разработает стандарты журналистской работы, и выдвинет представителей для обсуждения законопроекта про медиа. Эта организация будет отвечать за присвоение "индекса достоверности новостей" и предоставлять статус журналиста.

Владимир Бородянский также сказал, что одна из идей - создание государственного фонда для поддержки медиа, по образцу Украинского культурного фонда.

Стоит отметить, что законопроект, который Бородянский представил, носит условное название "о противодействии дезинформации". Это не тот закон, который анонсировал народный депутат Александр Ткаченко.

Напомним, 8 ноября президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров до конца года внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект по урегулированию деятельности средств массовой информации.

В указе было сказано, что законопроект должен прописать стандарты новостей, но в Минкультуры это назвали недоразумением.