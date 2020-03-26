​Глава Одесской ОГА рассказал о состоянии пациентов с коронавирусом

Все трое инфицированных недавно были за границей.

По информации Департамента здравоохранения Одесской Областной госадминистрации, состояние пациентов с коронавирусной инфекцией - удовлетворительное.

Об этом сообщил в фейсбуке глава ОГА Максим Куцый.

Он рассказал, что двое пациентов - супруги. Они были госпитализированы после возвращения из Италии. У них появился кашель, слабость и повышенная температура. ПЦР-тестирование подтвердило наличие COVID-19.

"Болезнь у мужчины и женщины проходит в легкой форме. Они лечатся дома на самоизоляции. С ними ежедневно общаются врачи", - отметил Куцый.

Еще один пациент был госпитализирован в Одесскую городскую инфекционную больницу. Мужчина вернулся в Украину из Берлина. После возникновения симптомов он обратился к медикам. Сейчас он получает симптоматическое лечение, его состояние удовлетворительное.

Глава ОГА подчеркнул, что в каждом случае эпидемиологи установили круг контактных лиц и предупредили их о необходимости самоизоляции.

"Желаю пациентам выздороветь быстрее, а нам всем - соблюдать правила карантина", - добавил он.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко снял репортаж из Александровской больницы и показал палату нардепа Сергея Шахова, которого госпитализировали на прошлой неделе из-за подозрения на коронавирус.