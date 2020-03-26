В Китае зафиксировали смерть от хантавируса
В Китае зафиксировали смерть от хантавируса
Уляна Супрун: «Найбільше пацієнтів вмирає там, де мало тестують»
Уляна Супрун: «Найбільше пацієнтів вмирає там, де мало тестують»
Pornhub из-за коронавируса сделал бесплатной премиум-подписку
Pornhub из-за коронавируса сделал бесплатной премиум-подписку
Число случаев COVID-19 в Украине выросло до 145, пять из них летальные (обновлено)
Число случаев COVID-19 в Украине выросло до 145, пять из них летальные (обновлено)
КГГА разослала в больницы указ об особенностях лечения от коронавируса "VIP-пациентов", - СМИ (обновлено)
КГГА разослала в больницы указ об особенностях лечения от коронавируса "VIP-пациентов", - СМИ (обновлено)
Принц Чарльз заразился коронавирусом
Принц Чарльз заразился коронавирусом
В Италии объяснили, почему в стране показатели смертности от коронавируса "зашкаливают"
В Италии объяснили, почему в стране показатели смертности от коронавируса "зашкаливают"
Шмыгаль объявил о чрезвычайной ситуации по всей Украине и продлении карантина до 24 апреля
Шмыгаль объявил о чрезвычайной ситуации по всей Украине и продлении карантина до 24 апреля
Кабмин расширил перечень разрешенных на время карантина видов деятельности
Кабмин расширил перечень разрешенных на время карантина видов деятельности
ГлавнаяОбществоЗдоровье

​Глава Одесской ОГА рассказал о состоянии пациентов с коронавирусом

Все трое инфицированных недавно были за границей.

​Глава Одесской ОГА рассказал о состоянии пациентов с коронавирусом
Максим Куцый
Фото: ua-rating.com

По информации Департамента здравоохранения Одесской Областной госадминистрации, состояние пациентов с коронавирусной инфекцией - удовлетворительное.

Об этом сообщил в фейсбуке глава ОГА Максим Куцый.

Он рассказал, что двое пациентов - супруги. Они были госпитализированы после возвращения из Италии. У них появился кашель, слабость и повышенная температура. ПЦР-тестирование подтвердило наличие COVID-19.

"Болезнь у мужчины и женщины проходит в легкой форме. Они лечатся дома на самоизоляции. С ними ежедневно общаются врачи", - отметил Куцый.

Еще один пациент был госпитализирован в Одесскую городскую инфекционную больницу. Мужчина вернулся в Украину из Берлина. После возникновения симптомов он обратился к медикам. Сейчас он получает симптоматическое лечение, его состояние удовлетворительное.

Глава ОГА подчеркнул, что в каждом случае эпидемиологи установили круг контактных лиц и предупредили их о необходимости самоизоляции.

"Желаю пациентам выздороветь быстрее, а нам всем - соблюдать правила карантина", - добавил он.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко снял репортаж из Александровской больницы и показал палату нардепа Сергея Шахова, которого госпитализировали на прошлой неделе из-за подозрения на коронавирус.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также