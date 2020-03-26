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Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 470 000, выздоровели более 114 000

Самое большое количество заболевших в Китае, однако лидерами по числу летальных исходов стали Италия и Испания. 

Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 470 000, выздоровели более 114 000
Фото: EPA/UPG

Количество заболевших COVID-19 в мире превысило 470 000. Зафиксировано более 21 300 летальных исходов, свыше 114 000 вылечились, говорится в данных онлайн-карты распространения заболевания от Университета Джона Хопкинса, который ведет электронный подсчет, основанный на официальных данных разных стран.

Лидером по количеству заболевших остается Китай, где диагноз COVID-19 поставили 81 727 пациентам. На втором месте - Италия с 74 386 случаями заболевания. На третьем - США, там заболели более 69 000.

Самое большое количество летальных исходов, 7 503, зафиксировано в Италии. В Испании умерло 3 647 пациентов, в китайской провинции Хубэй - 3 169.

Лидером по количеству выздоровевших пациентов является Хубэй - там от COVID-19 вылечилось более 61 000 человек. В Иране выздоровели 9 625 человек, в Италии - 9 362. В Испании излечились более 5 367 пациентов, в Южной Корее - 4 144.

По официальным данным ВОЗ, коронавирус охватил 196 стран, территорий и регионов. 

Напомним, в Украине зарегистрировано 145 случаев заболевания коронавирусом, из них 5 человек умерли, 1 пациент полностью выздоровел. За прошлые сутки было обнаружено 32 новых случая. 

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