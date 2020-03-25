В Украине зафиксировано 145 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 25 марта в Украине 145 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел. За сутки обнаружено 32 новых случая", - говорится в сообщении.
На данный момент случаи коронавируса подтверждены:
- Винницкая область - 1 в течение суток;
- Волынская область - 2, из них 1 в течение суток;
- Днепропетровская область - 2;
- Донецкая область - 1;
- Житомирская область - 2 (1 летальный);
- Запорожская область - 7, из них 5 в течение суток;
- Ивано-Франковская область - 16, из них 11 в течение суток (2 летальных);
- Киев - 34, из них 3 в течение суток;
- Киевская область - 24, из них 2 в течение суток;
- Луганская область - 1 в течение суток;
- Львовская область - 2;
- Одесская область - 4, из них 3 в течение суток;
- Тернопольская область - 8, из которых 4 за последние сутки (1 летальный);
- Херсонская область - 1 в течение суток;
- Черкасская область - 2, из них 1 в течение суток;
- Черновицкая область - 38 (1 летальный), 1 подтвержден в течение последних суток.
"В целом вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 1 тысячи образцов. Кроме того, диагностику осуществляют и областные лабораторные центры. Лаборатории исследуют не только образцы людей, у которых установлено подозрение, но и контактных лиц", - говорится в сообщении.
Ранее сегодня глава ЦОЗ Игорь Кузин сообщал, что число зараженных Covid-19 в Украине выросло до 136, однако их пока верифицируют.
Ранее Минздрав подтверждал четыре летальные случая, которые связаны с коронавирусом.
Вечером 25 марта стало известно о смерти 76-летней жительницы Конотопа, у которой лабораторно подтвердили COVID-19.