В Украине зафиксировано 145 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 25 марта в Украине 145 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел. За сутки обнаружено 32 новых случая", - говорится в сообщении.

На данный момент случаи коронавируса подтверждены:

Винницкая область - 1 в течение суток;

Волынская область - 2, из них 1 в течение суток;

Днепропетровская область - 2;

Донецкая область - 1;

Житомирская область - 2 (1 летальный);

Запорожская область - 7, из них 5 в течение суток;

Ивано-Франковская область - 16, из них 11 в течение суток (2 летальных);

Киев - 34, из них 3 в течение суток;

Киевская область - 24, из них 2 в течение суток;

Луганская область - 1 в течение суток;

Львовская область - 2;

Одесская область - 4, из них 3 в течение суток;

Тернопольская область - 8, из которых 4 за последние сутки (1 летальный);

Херсонская область - 1 в течение суток;

Черкасская область - 2, из них 1 в течение суток;

Черновицкая область - 38 (1 летальный), 1 подтвержден в течение последних суток.

"В целом вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 1 тысячи образцов. Кроме того, диагностику осуществляют и областные лабораторные центры. Лаборатории исследуют не только образцы людей, у которых установлено подозрение, но и контактных лиц", - говорится в сообщении.

Ранее сегодня глава ЦОЗ Игорь Кузин сообщал, что число зараженных Covid-19 в Украине выросло до 136, однако их пока верифицируют.

Ранее Минздрав подтверждал четыре летальные случая, которые связаны с коронавирусом.

Вечером 25 марта стало известно о смерти 76-летней жительницы Конотопа, у которой лабораторно подтвердили COVID-19.