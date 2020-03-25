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Первый случай коронавируса зарегистрирован в Херсонской области

Пациентка в больнице удовлетворительном состоянии, ее семья - в самоизоляции.

Первый случай коронавируса зарегистрирован в Херсонской области
Фото: EPA/UPG

Первый лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусом зафиксирован в Херсонской области.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Юрий Гусев.

"Только что получили первый лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции на Херсонщине", - написал он на своей странице в Facebook.

"Пациентка в удовлетворительном состоянии, находится в больнице под постоянным наблюдением медиков, которые действуют в соответствии с отработанными методами Минздрава", - сообщил глава ОГА.

Гусев добавил, что семья пациентки находится на самоизоляции, также под наблюдением врачей.

На данный момент в экстренном режиме проходит заседание областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

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