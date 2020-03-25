Первый пациент с коронавирусной болезнью COVID-19 в Луганской области мог заразиться от народного депутата.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай на брифинге в среду.

"Человек контактировал с народным депутатом, который раньше заболел коронавирусом", - сказал он.

По его словам, больной проходит лечение в Рубежном и уже идет на поправку. "Человек этот находится в изолированном боксе. На сегодняшний день пик болезни уже прошел. Врачи говорят о позитивной динамике. Уже стабилизировалась более-менее температура. Нет 39-38, есть 37 с копейками", - сказал он.

По данным источников "Громадського", инфицирован Александр Романовский - общественный деятель и бизнесмен из Рубежного, который является главой Луганского областного отделения партии "Батькивщина".

Гайдай сказал, что не будет комментировать эту информацию из уважения к больному.

Напомним, что коронавирус диагностировали или подозревали минимум у трех мажоритарщиков от Луганской области: Сергея Шахова, Сергея Вельможного и Александра Лукашева.