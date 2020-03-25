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Первый случай COVID-19 подтвердили в Винницкой области

Еще три подозрительных образца исследуются в лаборатории.

Первый случай COVID-19 подтвердили в Винницкой области
Фото: EPA/UPG

Первый случай коронавирусной болезни COVID-19 подтвердили в Винницкой области.

Об этом говорится на сайте Винницкого областного лабораторного центра Минздрава.

"По состоянию на 15:00 25.03.2020 года на территории области зарегистрированы 27 подозрительных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 23 случая лабораторно не подтверждены. В одном случае диагноз подтвержден лабораторно. Образцы материалов от трех заболевших исследуются методом полимеразной цепной реакции в вирусологической лаборатории", - сказано в сообщении.

Местное издание "20 минут" со слов эпидемиолога Степана Томина пишет, что болезнь подтвердили у жительницы Винницы.

"Ее состояние стабильно удовлетворительное. Температура невысокая", - сказал он.

Больная находится в инфекционном отделении первой городской больницы и получает симптоматическое лечение.

Напомним, что 24 марта коронавирус впервые подтвердили в четырех новых регионах Украины: Одесской, Волынской, Запорожской и Луганской областях.

В целом Минздрав подтвердил 113 случаев COVID-19.

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