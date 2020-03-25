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Женщина из Ирпеня, которую вчера госпитализировали с подозрением на коронавирус, родила мальчика

Маму сегодня переведут в инфекционное отделение, а мальчик временно будет на карантине.

Женщина из Ирпеня, которую вчера госпитализировали с подозрением на коронавирус, родила мальчика
Архивное фото
Фото: КиевВласть

Женщина из Ирпеня, которую во вторник госпитализировали с подозрением на коронавирус, родила ребенка.

Об этом сообщил в фейсбуке первый заместитель мэра Ирпеня Александр Маркушин.

"Женщина из Ирпеня, которую с подозрением на коронавирус вчера госпитализировали в Белой Церкви, сегодня в 03:00 родила в роддоме Белой Церкви мальчика. Состояние мамы удовлетворительное, симптомов вируса все меньше. Состояние ребенка тоже удовлетворительное, вес 3600 - здоровый ирпенский парень!", - написал он.

Маркушин также сообщил, что роженицу сегодня переведут в инфекционное отделение, а мальчик временно будет на карантине.

Напомним, 23 марта с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировали беременную женщину из Ирпеня. Ранее все случаи COVID-19 в Киевской области были зафиксированы в Обуховском районе.

По состоянию на утро 25 марта количество случаев COVID-19 в Украине выросло до 113.

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