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У семилетней девочки в Волынской области диагностировали COVID-19

"Согласно стандарту медпомощи, ребенок в госпитализации не нуждается и наблюдается семейным врачом".

У семилетней девочки в Волынской области диагностировали COVID-19
Фото: РБК

В Волынской области зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции - заболела семилетняя девочка.

Об этом сообщается на сайте Волынской ОГА.

"23 марта мама с ребенком обратились к семейному врачу в амбулаторию. При осмотре температура 37,2, кашель, пульсоксиметрия (насыщенность кислородом крови) 98%. Ребенку проведены экспресс-тесты на Грипп А и В - результат отрицательный, семейный врач приняла решение провести забор для анализа ПЦР на COVID-19 у ребенка и отца. Биоматериалы сразу были отправлены в областной лабораторный центр", - говорится в сообщении.

23 марта вечером температура тела девочки составляла 38,2. На следующий день - температура утром - 36,7, вечером - 36,7; также был получен положительный результат ПЦР на COVID-19. По состоянию на 25 марта утром у ребенка была температура - 36,6, состояние удовлетворительное.

"Согласно стандарту медицинской помощи, ребенок в госпитализации не нуждается, наблюдается семейным врачом. Девочка вместе с родителями изолирована. Проводится работа с контактными лицами, за всеми ними будет установлен медико-санитарный надзор и рекомендована самоизоляция", - отмечается в сообщении.

Напомним, за сутки количество случаев COVID-19 в Украине выросло на 29, до 113.

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