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С начала суток боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Потерь среди военнослужащих не было.

С начала суток боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Фото: Макс Левин

С начала суток российско-оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди военнослужащих не было.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных миинскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксирован четыре обстрела: вблизи Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета; в районе населенного пункта Березовое - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов; рядом с Марьинкой - из станкового противотанкового гранатомета; вблизи Павлополя - из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Три обстрела зафиксированы в районе ответственности группировки "Север": возле Новоалександровки - из минометов калибра 82 мм - 4 мины; рядом с Крымским - из 82-мм минометов - 10 мин и вооружения БМП-1; возле Новотошковского - из минометов калибра 82 мм - 11 мин и станкового противотанкового гранатомета.

Напомним, ранее на Донбассе были ранены украинские защитники  в ходе обстрела из ПТРК военной машины, которая везла продукты питания.

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