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​Киев с 25 марта отключит отопление в школах и детсадах

Средства перенаправят на борьбу с инфекцией коронавируса.

​Киев с 25 марта отключит отопление в школах и детсадах
Фото: Макс Требухов

Власти Киева решили с 25 марта отключить отопление в школах и детских садах, которые ушли на карантин из-за коронавируса.

Об этом сообщается на сайте Киевской городской госадминистрации.

"В связи с необходимостью проведения противоэпидемических мероприятий в городе, столичные школы и детсады остаются пустыми. Городские власти приняли решение отключить отопление в таких образовательных учреждениях, чтобы сэкономить средства на энергоресурсах", - заявил замглавы КГГА Валентин Мондриевский.

Он также подчеркнул, что в сложившейся ситуации убытки города из-за коронавируса могут превысить 1 млрд гривен, поэтому власть должна использовать любую возможность оптимизации средств.

КГГА намерена перенаправить средства на борьбу с инфекцией.

Напомним, 26 марта Киевский городской совет будет рассматривать поправки в бюджет города из-за коронавируса.

В Киеве, как и по всей стране, до 3 апреля объявлен карантин из-за распространения коронавируса. Закрыты детские сады, а школам было рекомендовано проводить занятия дистанционно. Подробнее о том, как школы приспосабливаются к дистанционному обучению, читайте в материале LB.ua "Нушенята".

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