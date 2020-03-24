В Украине раскрыли схему многомиллионного мошенничества на авиаперевозках

Подозреваемые действовали на территории Киева, Одессы и Николаева.

В Украине раскрыли многомиллионную схему мошенничества на авиаперевозках. Подозреваемые вели противоправную деятельность на территории Киева, Одессы и Николаева.

Они в 2016-2018 годах купили коммерческие агентства по продаже авиабилетов, сообщили на странице Киберполиции в Facebook. После этого компании были переоформлены на их сообщников.

"Клиенты заказывали через агентов проездные документы, злоумышленники при помощи несанкционированного доступа к автоматизированным системам бронировали и покупали их", - говорится в сообщении.

Деньги за билеты авиакомпании не перечисляли, в результате мошенники присвоили более 30 млн гривен.

Напомним, в декабре 2019 работники киберполиции Харьковской области разоблачили 35-летнего предпринимателя на продаже баз данных государственной таможенной службы.

Злоумышленник продавал базы данных таможни на тематических хакерских форумах. Цена одной базы составляла три тысячи долларов.