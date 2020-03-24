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В Украине раскрыли схему многомиллионного мошенничества на авиаперевозках

Подозреваемые действовали на территории Киева, Одессы и Николаева. 

В Украине раскрыли схему многомиллионного мошенничества на авиаперевозках
Фото: Макс Левин

В Украине раскрыли многомиллионную схему мошенничества на авиаперевозках. Подозреваемые вели противоправную деятельность на территории Киева, Одессы и Николаева. 

Они в 2016-2018 годах купили коммерческие агентства по продаже авиабилетов, сообщили на странице Киберполиции в Facebook. После этого компании были переоформлены на их сообщников. 

"Клиенты заказывали через агентов проездные документы, злоумышленники при помощи несанкционированного доступа к автоматизированным системам бронировали и покупали их", - говорится в сообщении. 

Деньги за билеты авиакомпании не перечисляли, в результате мошенники присвоили более 30 млн гривен. 

Напомним, в декабре 2019 работники киберполиции Харьковской области разоблачили 35-летнего предпринимателя на продаже баз данных государственной таможенной службы.

Злоумышленник продавал базы данных таможни на тематических хакерских форумах. Цена одной базы составляла три тысячи долларов. 

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