Время героев

Covid-19 тестирует нас. Не только и не столько наш иммунитет. Тестирует нашу веру, волю, наш интеллект, нашу выживаемость. Пандемия тестирует системы: государственного управления, здравоохранения, социальной защиты, международных отношений.

Фото: EPA/UPG

У этого процесса есть своя драматургия. На человеческом уровне индуктивный психоз и паника уравновешиваются массовым героизмом врачей, волонтеров, полицейских, журналистов. На уровне государств метаморфозы еще контрастнее. Страны с передовой медициной проваливают экзамен, в то время иные с честью его выдерживают.

Украине предстоит пройти свой путь к победе. Возможно, мы когда-нибудь оценим решительность руководства Украины и принятые на упреждение жесткие меры. Мы видим на примере Италии, что значит в нынешний момент опоздать. Нужно иметь железную волю и уверенность в своей правоте, чтобы ввести карантин при отсутствии явной (осознаваемой людьми) угрозы. Работа во власти – всегда неблагодарное дело. Сегодня особенно. Когда к ответственности добавляется совершенно ощутимый риск.

Сегодня известны два пути борьбы с пандемией. Первый (весьма рискованный) – так называемый «коллективный иммунитет». Этим путем идут Великобритания и Швеция. Второй путь – изоляция. При чем, и Великобритания, и Швеция потихоньку сползают все-таки к изоляции. Своевременная изоляция дает результат. Несвоевременная – жертвы. Поэтому призыв «Оставайтесь дома!» иногда обеспечивается принудительной силой государства. И чем лучше обеспечивается, тем быстрее начнется спад показателей пандемии.

Фото: mvs.gov.ua

К рецепту «Оставайтесь дома!» добавлю: «не читайте и не смотрите дурных новостей». Все, что нужно знать человеку, вы будете знать. О мерах безопасности, о профилактике и т.д. Вас также быстро найдет новость о победе. Остальное неважно.

В то же время антигерои нашего времени – это не только спекулянты продуктами, медпрепаратами и авиабилетами, но и авторы плохих новостей, фейков. Не стать убийцей означает не только самоизоляцию и нераспространение, а также по возможности изоляция окружающих от «ужасов происходящего». Сознательно не привожу примеры подобных новостей, учитывая их ятрогенный, разрушительный для психики характер.

Сейчас по миру ходит старая притча. Паломник встретил в пустыне путешествующую Смерть. «Куда идешь?», – спросил у нее паломник. «Иду в Дамаск, заберу там тысячу жизней», – ответила Смерть. Они расстались. И когда встретились снова, смерть вела с собой пятьдесят тысяч жизней. «Ты же говорила, что идешь за тысячей», – удивился паломник. «Так я тысячу и взяла, – сказала Смерть. – Остальных взял Страх». Поэтому ответственность за слово лежит сегодня не только на журналистах (они сегодня выполняют свой долг подчас рискуя жизнью), но и на каждом человеке. Будьте ответственны, передавая информация другим людям, публикуя посты в соцсетях. Также свое слово обязано сказать государство, пресекая распространение фейков и панических новостей. Это не покушение на свободу слова, это государственная мера по защите граждан в чрезвычайный период. Потому что здесь антигероями выступают целые государства, распространяющие фейки и дестабилизирующие обстановку. Причем, фейки качественные, работающие.

Но вернемся к героям. С недавних пор во Франции появилась традиция: в 20.00 каждый вечер люди выходят на балконы своих квартир, чтобы приветствовать своих героев – врачей, волонтеров, полицейских (которые нещадно штрафуют нарушителей карантина), спасателей. Это вдохновляющее зрелище, люди аплодируют, поют «Марсельезу».

Фото: EPA/UPG Французький співак-тенор Стефан Сенешаль співає з вікна для мешканців своєї вулиці в Парижі, 21 березня 2020.

Так давайте поприветствуем своих украинских героев: спасающих нас врачей, наших остающихся на посту полицейских, журналистов, с риском для себя ведущих репортажи, наших дипломатов, переправивших на Родину десятки тысяч сограждан, фактически спасая их. Каждый вечер в 20.00. Пусть наши герои услышат, что мы о них помним. Папа Франциск XVI во время воскресной службы призвал молиться за власти, принимающие сложные решения для нашего блага и за тех, кто помогает реализовывать эти решения для нашего блага. За наших героев.

И вместо распространения плохих новостей ищем и передаем новости хорошие, дающие надежду. Их много. А будет еще больше.

P.S. Самые обнадеживающие кадры, облетевшие мир, – китайские врачи, снимающие маски в знак победы.

Поддержим наших героев. Приблизим день, когда украинские врачи снимут маски.