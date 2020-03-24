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У экс-ректора Одесского медуниверситета, который судился с Минздравом, прошли обыски

Следственные действия прошли в здании ректората университета и у других должностных лиц вуза.

У экс-ректора Одесского медуниверситета, который судился с Минздравом, прошли обыски
Фото: www.odcrisis.org

В Одессе 24 марта состоялся обыск в доме бывшего ректора Одесского национального медицинского университета Валерия Запорожана, который сейчас возглавляет научный совет университета.

Также следственные действия прошли в здании ректората университета и у других должностных лиц вуза, передает Радио Свобода.

Как говорится в постановлениях Суворовского районного суда, копиями которых располагает издание, правоохранители искали поддельные печати предприятий и учреждений, компьютерную технику и цифровые носители информации, а также "инструментов уголовного нарушения или имущества, которое было получено в результате его совершения".

Обыски, которых, по данным Радио Свобода, было около пятнадцати, касались уголовного дела, сведения о котором внесли в ЕРДР еще 19 декабря 2019 года - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах. Согласно постановлениямисуда, в обысках должны были участвовать также сотрудники СБУ.

По версии обвинения, должностные лица университета обогатились путем проведения тендеров на медицинские препараты, а также во время ремонтно-строительных работ. Исходя из постановлений суда, они касались нескольких медицинских учреждений, созданных на базе медуниверситета, а именно Центра реконструктивной и восстановительной медицины, многопрофильного медицинского центра, а также офтальмологического медицинского центра. По информации следствия, эти учреждения в течение 2019 получили новых руководителей, изменили штатные расписания и объединили отдельные структурные подразделения. При этом Минздрав руководство вуза об этом не информировало, хотя именно министерство выдавало лицензии на ведение хозяйственной деятельности в этих трех учреждениях.

Ранее прокуратура получала доступ к договорам о поставках медицинских товаров и оборудования за государственные средства на сумму более 45 млн гривен за период 2016-2019 гг.

Напомним, приказ об увольнении Запорожана и.о. министр здравоохранения Ульяна Супрун подписала 17 июля 2018 года. Руководитель, занимавший этот пост с 1994 года, отправлен в отставку за нарушение контракта. Увольнения Запорожана много лет добивался целый ряд общественных организаций. Активисты обвиняют руководителя в системной коррупции и хищениях бюджетных средств. По фактам злоупотреблений в ОНМУ несколько раз открывались уголовные производства, но ректора к ответственности так и не привлекли.

Де-факто вуз сейчас возглавляет Юрий Сухин, которого летом 2018 года поддержал Запорожан. Министерство назначало на должность ректора Константина Аймедова, но он не смог приступить к исполнению обязанностей.

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