ПЦУ запретила богослужения с прихожанами

Поместная православная церковь Украины разрешает проведение богослужений в храмах только священниками и церковнослужителями, а верующих призывает участвовать в мероприятиях дистанционно.

Об этом сообщается на сайте ПЦУ.

"Принимая во внимание решения органов государственной власти и местного самоуправления по усилению ограничений свободы передвижения и свободы собраний, на время действия этих ограничений разъяснить, что п.3 ... разрешает проведение богослужений в храмах одними священнослужителями, церковнослужителями и певцами, без личного присутствия прихожан. Во время проведения таких богослужений миряне могут участвовать в общей молитве, используя возможности удаленного связи", - говорится в сообщении.

При этом ПЦУ настаивает, что богослужения не могут быть полностью остановлены, а храмы должны оставаться доступными для личного посещения верующими, с соблюдением норм карантина, повышенной санитарной безопасности и "социальной дистанции".

Напомним, с 17 марта в Украине запрещено проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек. Разрешены только мероприятия, необходимые для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Тогда сообщалось, что ПЦУ согласилась ограничить присутствие людей на богослужениях на период карантина. Также церковь согласилась изменить способ подачи причастия - его можно давать в руки, для обтирания губ использовать одноразовые салфетки (которые потом нужно сжечь в чистом месте), использовать одноразовую посуду для запивки. Также разрешается подавать причастие в любое время, "как это делается в отношении больных и в смертельной опасности".