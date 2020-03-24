Звернення Українського Центру запобігання катуванням

Звернення

Україна в небезпеці!

Коронавірус COVID-19 кинув виклик не тільки пересічним громадянам України, через смертельні загрози для них та членів їх сімей. COVID-19 став реальною загрозою для громадян, які знаходяться в слідчих ізоляторах, виправних колоніях та інших місцях несвободи.

Очевидно, що нереформована пенітенціарна система з її недолугою пенітенціарною охороною здоров’я не в змозі справитися з пандемією коронавірусу, яка невпинно насувається.

Досвід подолання наслідків пандемії в США та Італії, вказує на те, що невжиття рішучих, спрямованих на збереження життя та здоров’я в’язнів, дій приведе до колапсу системи та неконтрольованих бунтів.

Нестандартна ситуація вимагає нестандартних дій. Очевидно, що обмежувальні та профілактичні заходи протидії пандемії, анонсовані очільниками пенітенціарної системи недостатні для забезпечення права осіб, позбавлених волі, на життя, яке є найбільшою цінністю згідно статті 27 Конституції України.

Аби запобігти неконтрольованим процесам , що мажуть відбутися в місцях позбавлення волі у разі зараження коронавірусом, пропонуємо негайно:

ініціювати складення та подачу клопотань про зміну запобіжних заходів на захід не пов’язаний з позбавленням волі щодо осіб ,щодо яких раніше обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та які вперше підозрюються або обвинувачуються в скоєнні злочинів середньої тяжкості та тяжких злочинів, окрім злочинів проти основ Національної безпеки України, злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності особи та злочинів, передбаченими статтями 258- 258-5 Кримінального кодексу України;

забезпечити своєчасний та неупереджений розгляд судами клопотань про зміну чи обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з урахуванням обставин , викладених вище;

ініціювати звільнення від покарання та його відбування на підставі статтей 74- 87 Кримінального Кодексу України засуджених осіб, які вперше вчинили злочини середньої тяжкості та тяжкі злочини, окрім злочинів проти основ Національної безпеки України, злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності особи та злочинів передбаченими статтями 258 - 258-5 Кримінального кодексу України;

забезпечити тримання засуджених осіб та осіб взятих під варту в приміщеннях, виходячи з норми площі для однієї взятої під варту або засудженої особи не менше 4 (чотири) квадратних метри;

забезпечити неухильне дотримання в місцях позбавлення волі принципу верховенства права та забезпечення права на захист, зокрема, з дотриманням необхідних санітарних норм, необхідних для протидії поширення коронавірусу в місцях позбавлення волі;

Голова Правління Українського Центру запобігання катуванням Микола Карпюк

від імені та за дорученням членів Правління:

Едем Бекіров

Олексій Сизанович

Володимир Балух

Олександр Кольченко

Єваген Панов