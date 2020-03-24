Чехия. Хроники карантина

19 марта он вылетел из Киева в китайский Шэньчжень, чтобы взять на борт 106 тонн масок, тестов и респираторов и доставить их в Чехию . Вчера он приземлился в аэропорту Пардубице. Встречали украинский самолёт премьер-министр, министр внутренних дел и министр обороны Чехии. Глава чешского МВД Ян Хамачек в Twitter поблагодарил чрезвычайного и полномочного посла Украины в Чешской Республике Евгения Перебийниса за помощь в организации полёта.

Мало какой самолёт встречают столь торжественно. О том, что в Чехию привезут маски, члены правительства заявляли уже больше недели назад, и каждый раз срок доставки сдвигался. Всё это особенно актуально потому, что с 18 марта все чешские жители должны носить маску и закрывать лицо даже в тех случаях, когда просто выходят на улицу, не говоря уже о походах в магазин, аптеку и передвижении в общественном транспорте (в транспорте без маски нельзя находиться с 16 марта). Штраф за отсутствие маски – 10 тысяч крон, в эквиваленте это 400 евро, и первые оштрафованные уже есть. А масок в аптеках давным-давно нет. Собственно, это и является главным предметом критики для оппонентов правительства.

Фото: Евгений Деменок

Однако чехи не растерялись и стали шить маски сами. Даже вторая супруга Вацлава Гавела, Дагмар, выложила в соцсетях фото и рассказала о том, что шьёт маски из их с Вацлавом старой простыни. А министры здравоохранения и транспорта во время ежедневных брифингов тоже одевают пока самодельные маски – из солидарности с остальными гражданами. Правда, после того, как в страну доставят наконец 30 миллионов обещанных масок из Китая, свою маску по почте должны бесплатно получить все.

Ещё одна большая партия заказанных правительством масок застряла на складе в Голландии – её оттуда пока не выпускают местные власти. К счастью, кроме груза «Руслана», в пятницу в страну доставили ещё 1,1 миллион респираторов типа FFP2.

В остальном чешское правительство действует слаженно и эффективно. Строгие меры были приняты раньше, чем у ближайших соседей – Австрии и Германии. Каждый день премьер, профильные министры и руководитель кризисного штаба выступают на брифингах и рассказывают о принятых мерах.

Несколько дней назад в Чехию прилетели из того же Китая 150 тысяч экспресс-тестов, а в ближайшее время правительство собирается заказать пятьсот аппаратов для искусственной вентиляции лёгких.

Распространение

Всё развивалось очень быстро.

Ещё две с небольшим недели назад, 6 марта, мы с дочкой пошли в парикмахерскую. И очень вовремя, кстати – сейчас все они закрыты. Все уже были встревожены, рассказывали друг другу истории о первых случаях вируса в Чехии, о том, что инфицированным оказался водитель Uber и врач, вернувшийся из Италии и принимавший несколько дней пациентов. Мы все уже знали, что нужно тщательно мыть руки и не трогать грязными руками лицо, но масок ещё никто не носил. Более того – все свободно ездили за границу. Парикмахерская принадлежит украинцам, и наш мастер, киевлянка Лена, эмоционально рассказывала о том, что с трудом убедила свою дочку и её мужа не ехать в итальянские Альпы на лыжи. Вся Чехия в начале марта традиционно устремляется туда, потому что это окончание сезона и там дёшево. А учитывая, что зима в самой Чехии была практически бесснежной, итальянские лыжные каникулы стали массовыми. В начале марта в Италии находилось 16,5 тысяч чехов, и с 7 марта правительство обязало всех вернувшихся из Италии самостоятельно соблюдать карантин в течение 14 дней. Нарушителям грозил штраф в размере 3 миллионов крон (120 тысяч евро).

Первый случай коронавируса был зафиксирован в Чехии 1 марта. Пятого марта правительство отменило авиасообщение с Южной Кореей и северной Италией. Шестого марта было восемь заражённых. К 13 марта уже было 150 случаев. Две трети подхватили вирус за границей, в Италии и Австрии, 16 марта – 298. 19 марта в стране было 572 больных. На вечер 21 марта – уже 995. За день количество заболевших увеличилось на 124 человека. На сейчас – я пишу это днём 23 марта – в стране уже 1165 заболевших. Тесты взяты у 17 377 человек. Выздоровело шестеро. Один 95-летний мужчина умер – его привезли в больницу из-за проблем с сердцем и уже там протестировали.

Большинство болеет дома. 74 человека госпитализированы. В пражской больнице «На Буловке», например, находится 15 человек. Один мужчина пару дней назад сбежал, но его вернули. Теперь ему грозит уголовная статья.

Самый большой процент заболевших – мужчины от 35 до 44 лет. В тяжелом состоянии находятся шестеро. Пятеро из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, шестой – к аппарату ЭКМО.

На сегодня большинство пациентов (62%) заразились уже в Чехии. Из зарубежных мест инфицирования лидирует Италия. Сейчас в чешских больницах насчитывается 800 палат, оборудованных аппаратами искусственной вентиляции легких и мембранными оксигенаторами, необходимыми больным COVID-19 в тяжелом состоянии. В случае необходимости власти планируют за короткое время оборудовать еще 700 палат.

Чрезвычайное положение и карантин

Власти сработали с опережением. Критической цифрой стало сто заражённых. После этого начали вводиться всё более строгие ограничения. Днём 10 марта объявили о закрытии всех государственных музеев, театров, замков и библиотек (мы ещё успели сходить на выставку авангардной группы Devětsil). Был ограничен доступ в Пражский Град, но гулять по открытым дворам было можно. В зоопарк тоже можно было войти, но вход в закрытые вольеры запретили.

Ещё 11 марта пивные были полны. Правда, уже были закрыты все учебные заведения, кроме детских садов. После обнаружения 16 марта вируса у малыша в одном из пражских детских садов и они были закрыты.

А уже 12 марта объявили о чрезвычайном положении.

К этому моменту в стране было 96 заболевших. Правительство ввело чрезвычайное положение незамедлительно, сроком на 30 дней. С 13 марта запретили все культурные, спортивные, религиозные и другие мероприятия с численностью более 30 человек; запрещена работа спортивных клубов, кинотеатров, тренажерных залов, бассейнов, музыкальных клубов, библиотек, галерей и других увеселительных заведений. Все рестораны, бары и другие предприятия общественного питания должны были быть закрыты с 20:00 до 06:00. Был введен пограничный контроль с Австрией и Германией.

Фото: Евгений Деменок

В ночь на субботу, 14 марта, правительство ввело ещё более строгие ограничения. Решено было как минимум на 10 дней полностью закрыть рестораны и магазины (за исключением продуктовых и некоторых других), а также предприятия сферы услуг. 14 марта был введен запрет на въезд в Чехию. Исключение сделано для чешских граждан и иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное пребывание в Чехии. Всем чешским гражданам и иностранцам с видом на жительство длительностью более 90 дней был запрещён выезд в эти пятнадцать стран. Исключение было сделано для жителей приграничных районов, работающих в Австрии или Германии. Сейчас и это хотят запретить.

Были прекращены все наземные (автобусные, речные и железнодорожные) перевозки. Кстати, то же самое произошло и в Польше, которая закрыла свои границы чуть раньше. Из-за этого на чешско-польской границе на несколько дней застряли тысячи украинцев, возвращающихся на родину. Сейчас эта проблема решена – чехи разрешили всем желающим украинцам вернуться домой на двух поездах «Чешских железных дорог». Всем активно помогало посольство Украины. Число украинцев, имеющих разрешение на работу в Чехии, варьируется от 120 до 140 тысяч. Никто не знает количество тех, кто работает нелегально. После того, как в связи с карантином закрылись многие производства, тысячи их работников были уволены.

А с 16 марта в стране ввели полный карантин. Это значит, что выходить из дома можно, только если едешь на работу, идёшь или едешь за продуктами, в аптеку или на заправку. Можно, разумеется, оказывать необходимую помощь близким, ходить в банк – правда, банки ограничили рабочие часы. Приостановлена деятельность отелей. Запрещены Uber и Bolt. На улице находиться следует на расстоянии минимум двух метров от других людей, а оплачивать покупки нужно картой. Гулять в парках можно, но не большими группами. Да, ещё можно выгуливать собак. Я видел 16 числа пятерых девочек лет тринадцати, которые радостно выгуливали одну собачку.

Действует всё это пока до 24-го марта.

С 16 марта также запрещён въезд из других стран. То есть теперь в Чехию могут въехать только граждане или иностранцы, имеющие ВНЖ и ПМЖ. Если они въезжают из рисковых стран, нужно в обязательном порядке добровольно оставаться на карантине в течение 14 дней. То есть турист из Франции, например, въехать сейчас в Чехию не может. При этом чешским гражданам выезд из страны вообще запрещён (за небольшими исключениями), а иностранцам с ВНЖ и ПМЖ он возможен, но потом нельзя будет вернуться назад. В общем, посыл правительства понятен – мы готовы о тебе заботиться, но если ты этого не ценишь, решай дальше свои проблемы сам.

Утром того же 16 марта, эпидемиологи Оломоуцкого края закрыли на въезд и выезд 21 населенный пункт. Цель этой меры – не допустить распространение вспышки коронавируса. Вот так в изоляции внезапно оказались около 24 тысяч жителей. Им запрещено покидать свои населенные пункты, дороги перекрыты полицией.

Магазины

Волнения по поводу продуктов начались уже в начале марта. Все радостно выкладывали репортажи из магазинов – вот пустая полка, а когда-то тут были крупы. Скоро закончится туалетная бумага! Надо закупать муку, сахар и гречку. Ну и так далее. Даже премьер выступил и сказал, что продуктов хватит, паниковать не стоит. Я ходил в магазины через день. Людей, скупавших крупы и муку упаковками, было мало. Всё закончилось за неделю-полторы. Чехи вернулись к обычному режиму и покупают то, что нужно именно сейчас. Туалетная бумага есть. Чего нет – так это любых антисептиков. Активно разбирают мыло, но его подвозят. Недавно друзья подсказали мне, что антисептики есть у вьетнамцев – все магазины формата «у дома» принадлежат в Праге представителям вьетнамской общины. И правда, я без проблем купил парочку. Правда, стоят они сейчас раза в два-три дороже, чем раньше. Но что поделать. Я даже заказал антисептики через Интернет – сейчас даже из утюга лезет реклама их, масок и перчаток. Предлагают малоизвестные фирмы, большинство из них просит предоплату. Я чудом нашёл фирму, позволяющую оплатить при получении. В итоге в посылке оказались антисептики из Франции и Польши.

Последний всплеск магазинной активности был в день объявления карантина, 16 марта. Буквально через час наш огромный гипермаркет был забит покупателями – разбирали всё, что может долго храниться. Замороженные мясо, рыбу, пиццу и прочее. Ну и картошку с луком. Это понятно – все опасались, что запретят вообще выходить из дома. После этого ситуация успокоилась.

Зато Интернет-магазины сейчас переживают бум. Собственно, они и раньше не жаловались на отсутствие спроса, но сейчас доставки своего заказа нужно ждать в среднем три дня (раньше привозили в течение дня). Сайты основных Интернет-магазинов – Rohlik.cz и Košik.cz – перегружены и работают гораздо медленнее. Пока делаешь заказ, ряд выбранных позиций может закончиться.

С 18 марта правительство ввело специальные часы для посещения магазинов и аптек только пожилыми (65+) людьми – с 10 до 12 утра. С 20 марта ограничение по аптекам сняли, а в магазинах изменили часы – теперь это с 7 до 9 утра. Правительство рекомендовало продавцам дезинфицировать тележки и корзинки после каждого покупателя, а дверные ручки и поручни очищать раз в час.

Торговые сети, столкнувшись с небывалым наплывом покупателей, привлекли множество дополнительных сотрудников – в основном временных – и выписали своим работникам премии от 50 до 100 процентов от обычной зарплаты.