Красные гривны, или Временные (пандемические) денежные знаки

Время пандемии это не только время выживания, не только время борьбы с преступной безответственностью и самоубийственной паникой. Это и время осмысления — когда можно встряхнуть мозг не только каждого, но и мозг государства и принять те принципиальные «тектонические» решения, на которые в «нормальное» время не хватает ни решимости, ни времени. Этой теме и был посвящен предыдущий материал о том, что стране пора переходить с экономического наркотика к политике обретения реальной самодостаточности, перенося ударение с кредитов и милостынь на стимулирование инвестиций.

Коронавирусные полгода-год или год-два терять для этого всего нельзя; более того — если принципиальные сдвиги не произойдут у нас даже в такое («коронное») время, то они не произойдут уже никогда. Это как в военных условиях — именно смертельная опасность будит от спячки и меняет мир. Вирусы, как и войны, приходят и уходят, а жизнь продолжается, и даже Апокалипсис говорит о том светлом будущем, которое последует «после того как», хотя и не для всех. Важно выйти из этой беды не только живыми, но и помудревшими — с новым внутренним зарядом на новую жизнь. «І кожен фініш — це, по суті, старт» — как написала великая украинская поэтесса, живой классик, отметившая свое 90-летие.

Старт — для тех, кто вынесет из этого «промежуточного финиша» обязательный позитив. Жизнь продолжается даже тогда, когда вокруг смерть. Выживут при этом оптимисты, надо только не путать оптимизм (оптимизм действия!) с бездеятельной самонадеянностью.

Фото: lcmedia.com.ua

Это была присказка, а сказка тут будет не об этом, а о том, что экономические решения должны быть не только глобальные на будущее (о чем говорилось в предыдущей статье и о чем еще будет в следующей — «Банковская корона вируса»), но и «экстренно-выживательные», которые нужны уже сейчас на сейчас.

Как минимум, тут есть, о чем задуматься, только думать нужно очень быстро.

Речь о необходимой совершенно срочно, причем на вчера, временной денежной мини-реформе, совсем небольшой, но без которой Украина — с ее затянувшейся бедностью, усугубленной привычкой к безответственности,— может не выжить в самом что ни на есть прямейшем смысле слова вследствие физической смерти огромного количества своих граждан.

Итак (высказываю свое сугубо личное предложение), нужны новые временные денежные знаки ограниченного назначения.

Они должны быть именно ограничены в своем использовании — сохраняя при этом свою покупательную способность безо всякого обесценивания, но лишь частично выполняя функции средства обращения. То есть необходимо принятие законодательного документа, отменяющего на период эпидемии/пандемии часть операций с «обычной» гривней (в том числе, возможно, и ее свободный обмен на инвалюту (туда и обратно) — при сохранении полного запрета на использование любой инвалюты при наличных операциях).

Все наличные действа «социального характера» с некоторой даты должны осуществляться только с использованием новой наличной денежной единицы, вводимой только на это время, которую здесь условно будем называть — по аналогии с Красным Крестом — красной гривной.

При этом было бы необходимо установить следующее.

Никакого обмена гривен обычных на гривны красные.

По окончании этого всего — никакого обмена гривен красных на гривны обычные. Так что копить их на будущее — бессмысленно: как внезапно красные деньги свою ценность получили, так внезапно ее и потеряют. (С деньгами, в принципе, возможно и не такое: в своем экономико-фантастическом материале «Деньги наоборот» я описывал нечто гораздо более невероятное — как вполне жизнеспособное и даже весьма полезное теоретически).

Безнал движется по-старому без ограничений. Он меняется на валюту, используется в расчетах между предприятиями и/или предпринимателями, но не меняется на наличность в красных гривнах — только на гривны обычные.

При этом (внимание!) лекарства, медуслуги и всё прочее, связанное с медициной, продукты (кроме всяческой «экзотики») и другие предметы первой необходимости, а также городской транспорт, коммунальные услуги и прочее, что должно быть четко определено, являются (условно) «красными» и продаются/покупаются только за красные гривны.

Во всех же остальных операциях красные гривны могут использоваться по обоюдному согласию покупателя и продавца, а основным способом расчета по этим остальным операциям должен быть традиционный расчет в обычных гривнах.

Цены — в красных гривнах — те же, что и в обычных гривнах, просто обычные пока для «красных» операций не будут приниматься. Резкие отклонения цен — более чем на 10(20?)% — запрещаются.

Банкоматы выдают по обычным карточкам только обычные гривны, за которые ничего «красного» не покупается и не продается.

Для красных гривен — свои («красные») банковские карточки (не путать с футбольными!) и свои («красные») банкоматы.

Полученные предприятиями/предпринимателями красные гривны обязательно проходят через РРО и сдаются в банк, после чего становятся гривнами безналичными обычными, какими, собственно, являются соответствующие поступления и сегодня.

Важно! Любая «химия» должна влечь мгновенные и жесткие изменения в Уголовном кодексе.

Должны быть «контрольные покупки» и «контрольные пассажиры» — без этого, увы, никак.

С «контрольными больными» не получится — но в медучреждениях контроль будет особый.

Источники красных гривен:

- государство, выдающее их ежемесячно лицам старше 18 лет — скажем, по 2 тыс. на каждого плюс сколько-то % (например, 50–90) на каждого ребенка (в идеале — в зависимости от возраста);

- зарплаты (гонорары, прочие вознаграждения, пенсии, стипендии, пособия) в размере, скажем, 20% от их величины («изнутри»,— без общего увеличения соответствующего дохода), но не более суммы, выдаваемой государством как первым источником.

То есть всего может получиться на взрослого (без учета его детей) от 2 тыс. до 4 тыс. красных гривен в месяц (4 тыс.— это если текущий доход составляет 10 тыс. грн или более, и тогда 20% превращаются в 2 тыс., что вместе с 2 тыс. государственными и дает 4 тыс.).

Подарки, наследство и прочее не очень трудовое — в красной раскраске не участвуют.

Категорически нельзя выдавать больше заболевшим: это сделает болезнь выгодной — и тогда разрушится всё, болезни нужно бояться, а не рассчитывать на нее как на возможную привилегию, иначе «ради деток» позаболевают все мамы.

Суммы — повторяю, условные: тут надо считать, но если будет установлено, что надо, например, не по 2 тыс. красных гривен, а по 4 или 5 тыс., то и от дохода должно быть тогда соответственно не 20%, а 40% или 50% — чтобы вторая часть могла первую часть как максимум (при доходе не менее 10 тыс.) удвоить: 2 тыс. + (20% от текущего дохода, но не более 2 тыс.), то есть до 4 тыс.; или 5 тыс. + (50% от текущего дохода, но не более 5 тыс.), то есть до 10 тыс.

Понятное дело, тут много социальной составляющей. У миллионера с шестизначными доходами всё равно красных гривен будет столько же, сколько у того, чья зарплата — 10 тыс. Но и всё остальное ни у кого не пропадет, а может расходоваться на любые цели, кроме «красных».

По сути, растет, причем с учетом текущего дохода, лишь сумма на выживание.

Естественно, красные гривны в части от государства должны быть освобождены от налогообложения (НДФЛ, военный сбор, ЕСВ), а вот те, что из дохода — облагаться на общих основаниях.

Макроэкономически получается, конечно, эмиссия. Но новым — «нарисованным» — красным деньгам противостоят, в том числе, и новые товары/услуги, связанные с эпидемией (ведь в «здоровое» время всё это [почти] не нужно), так что обесценивания сколько-нибудь серьезного произойти не должно — тем более, что касается эмиссия только первой (гос) части.

Можно, в принципе, обойтись и без нее, если оставить на «красное» только % от текущего дохода (там «красное» общую денежную массу не увеличивает, а лишь дает право на товары/услуги первой необходимости), но тогда уходит и значительная часть социальной составляющей: речь-то идет о праве на жизнь вообще, а не о праве на жизнь хорошую.

(В общем, едва ли не главным новым расходом будет бесплатное гособеспечение отдельными РРО для «красных» операций тех, у кого есть и «красные» и «обычные», но таких будет не очень много; остальным же хватит их прежнего РРО в качестве или «красного», или обычного.)

Если же задаться целью решать таким образом полностью проблему массовой безработицы на время эпидемии, то круг условных расходов будет для красных гривен расширен и сумма господдержки вырастет, причем уже без какого-то нового товарного покрытия, что неизбежно снизит покупательную способность красной гривны уже более существенно, вынуждая государство к финансовой пирамиде новых и новых эмиссий.

Последнее, однако, коснется лишь красных гривен, на которые и придется основной инфляционный удар, и то — лишь на время их вынужденного обращения.

Если всё делать грамотно и быстро (но это уже касается, понятно, не только финансов!), то долгой эпидемии не будет.

Ну а в качестве запасного варианта может использоваться перепродажа налогово-неэффективных предприятий после их выкупа по низкой стоимости, определяемой обратным счетом исходя из уплачиваемых ими налогов, что подробно описано в материале «Налоги и около» (разд. «Как платишь, так и стоишь»).

Ну а без этого всего — на бедных просто не хватит. И они вымрут — на радость либералам (точнее, тем, кто ими себя считает). Которые «либерально» скажут, что те «сами виноваты».

Или же держава, просто раздавая обычные деньги, еще и без их обязательного целевого использования, без тогда возможного контроля за ценами, спровоцирует такую гиперинфляцию, что мало не покажется, и это станет крайностью другой, которая не лучше.

Беда — временная, вот и деньги под нее должны быть временными. Целевыми. С минимизацией потерь на будущее.

О будущем — в других материалах.