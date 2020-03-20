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Гривна укрепилась впервые за последние несколько недель, - НБУ

С 10 по 19 марта Нацбанк продал почти 2 млрд долларов для удержания курса гривны.

Гривна укрепилась впервые за последние несколько недель, - НБУ
Фото: flickr.com/NBU

Национальный банк Украины заявляет об укреплении национальной валюты.

"Гривна укрепилась впервые за последние несколько недель", - сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, то 20 марта торги на межбанковском валютном рынке открылись на уровне около 28 грн за доллар США. На закрытии котировки упали до уровня около 27,5 грн за доллар США.

"Национальный банк продавал валюту для сглаживания чрезмерных колебаний. Но удалось и выкупить часть этой валюты назад, когда тренд развернулся. Утром мы продали 150 млн долл. США, а затем выкупили обратно 50 млн долл. США", - сообщает Нацбанк.

Ранее сообщалось, что НБУ заметил спад ажиотажного спроса на валюту, который был вызван паникой из-за коронавируса.

В период с 10 по 19 марта включительно Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке 1 920 млн долларов для удержания курса гривны.

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