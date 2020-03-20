На время карантина НБУ ввел систему антикризисных мер

На период карантина Национальный банк Украины ввел пакет антикризисных мер из-за коронавируса. Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий на брифинге, передает "РБК-Украина".

Меры вводятся по пяти направлениям.

1. Кредиты. "Мы ввели особый льготный период обслуживания кредитов на время карантина", - сказал он.

2. Депозиты. "Мы запретили банкам вводить любые ограничения по депозитам, срок которых истек. Т.е., если у вас закончился депозит, вы можете делать с ним все что угодно", - сообщил Смолий, добавив, что никаких ограничений по снятию нет.

Он отметил, что за последние 10 дней почти нет оттока депозитов

3. Работа банковской системы. "Мы ввели новые программы поддержки банков, программы рефинансирования и программы долгосрочной ликвидности", - сказал он.

4. Валюта. "Это, наверное, самый актуальный вопрос. Мы присутствуем на валютном рынке, каждый день выходим с интервенциями, чтобы сгладить колебания. В последние дни были проблемы с наличностью, но мы обеспечили подкрепление касс банков евро", - добавил глава НБУ.

5. Платежи. "Мы будем стимулировать украинцев как можно больше переходить на безналичные платежи", - заявил Смолий.

Напомним, что НБУ также ведет переговоры с МВФ относительно получения финансирования в рамках неотложной финансовой помощи, которую Фонд предусмотрел для помощи странам с низким уровнем доходов и экономиками, которые страдают от коронавируса.