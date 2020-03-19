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НБУ ведет переговоры с МВФ о возможности неотложной финансовой помощи из-за COVID-19

Переговоры с МВФ продолжаются и про новую программу расширенного финансирования.

НБУ ведет переговоры с МВФ о возможности неотложной финансовой помощи из-за COVID-19
Фото: fdlx.com

Украина ведет переговоры с Международным валютным фондом о возможном получении финансирования в пределах механизмов неотложной финансовой помощи, которую Фонд предусмотрел для преодоления проблем странами с низким уровнем доходов и экономиками, которые страдают от коронавируса. Об этом сообщается на фейсбуке НБУ. 

"Результаты переговоров будут в ближайшие недели", - отметил глава НБУ Яков Смолий. 

Смолий добавил, что при этом Украина продолжает переговоры с МВФ про новую программу расширенного финансирования.

По словам главы НБУ, Нацбанк находится в непрерывном сотрудничестве со всеми органами государственной власти и зарубежными коллегами, в частности, существует прямой контакт и с Европейским центральным банком.

Напомним, 16 марта также сообщалось, что МВФ намерен выделит триллион долларов на спасение развивающихся стран от кризиса.

12 марта глава Национального банка Яков Смолий заявлял, что для дефолта Украины нет никаких оснований.

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