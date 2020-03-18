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Украина ввела с 1 апреля 65%-ную пошлину на электроэнергию и энергетический уголь из России

Правительство дополнило свое прошлогоднее постановление.

Украина ввела с 1 апреля 65%-ную пошлину на электроэнергию и энергетический уголь из России
Фото: business-tv.com.ua

Кабинет министров решил с 1 апреля 2020 года ввести специальную пошлину в размере 65% на уголь и энергетический уголь из России.

Соответствующие изменения были внесены в пункт 1 постановления Кабинета министров №624 от 18 июля 2019 года "Вопрос введения специальной пошлины на отдельные товары происхождением из Российской Федерации, которые ввозятся на таможенную территорию Украины".

"Предлагается дополнить [постановление] подпунктами такого содержания: введение пошлины для электрической энергии по кодам и всех типов угля по кодам, кроме антрацитового и коксующегося угля для энергетики и металлургической промышленности с 1 апреля 2020 года в размере 65%", - сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в ходе заседания

Решение поддержали единогласно.

Напомним, что этим же постановлением Кабинет министров ввел специальную пошлину на импорт из России дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и автогаза.

Решение о введении ограничений на импорт российских товаров, в том числе дизтоплива, принято в ответ на недружественные действия со стороны Российской Федерации, которая ввела санкции в отношении Украины

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