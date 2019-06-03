Россия задействовала санкции против Украины, ограничив поставки дизтоплива и сжиженного газа

Россия с 1 июня задействовала новые санкции против Украины резко снизив поставки дизтоплива и сжиженного газа в Украину.

По данным профильного издания enkorr, согласованный на июнь объем поставки ДТ составит 65 тыс. тонн из которых "Роснефть" – 50 тыс. тонн, "Лукойл" – 14,9 тыс. тонн.

По сжиженному газу июньский объем определен на уровне 32 тыс. тонн, из которых 20 тыс. тонн "Роснефти" и 12 тыс. тонн – "Лукойла".

В тоже время, по словам поставщиков близких к "Лукойлу", согласованные на июнь поставки лукойловского ресурса составят 20 тыс. тонн по ДТ и 10 тыс. тонн по сжиженному газу.

По данным "Консалтинговой группы А-95", в январе-апреле 2019 г. среднемесячный импорт ДТ из России составлял 225 тыс. т: 205 тыс. т приходилось на ресурс "Роснефти", 20 тыс. т – на ресурс "Лукойла". Ежемесячные поставки сжиженных углеводородов были на уровне 53,5, из которых газ "Роснефти" – 43 тыс. т, "Лукойла" – 10,5 тыс. т.

Поставки "Лукойла" будут снижены ровно на 33% от майского уровня. Процент уменьшения поставок ресурса "Роснефти" пока неизвестен, но исходя из озвученных цифр он может составить 50-75% от майских объемов.

Объемы поставок российских ДТ и СУГ в Украину будут согласовываться Минэкономразвития РФ ежемесячно. Ранее же Федеральная служба по таможенному и экспортному контролю (ФСТЭК) утверждала предельные объемы экспорта на год.

Напомним, что с 1 июня Россия будет поставлять топливо ряд других товаров в Украину только на основании специальных разрешений.