Кернес выступил за прямые переговоры с Россией

"Это не запрос мой личный. Это запрос населения Украины".

Мэр Харькова, сопредседатель партии "Доверяй делам" Геннадий Кернес, выступает за прямые переговоры Украины с Россией. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Почему кто-то стесняется переговоров прямых с Россией? Почему мы стесняемся прямых переговоров с Россией? Потому что это страна-агрессор, а не страна-сосед? А я считаю, что все должно решаться с умом и мы должны в первую очередь покаяться, что мы обвиняем друг друга, а потом находим крайних и не просим извинения", - заявил Кернес на объединительном съезде партии в Харькове.

Поясняя после окончания съезда свою позицию журналистам, он сказал, что опирался на опросы общественного мнения.

"Нам нужны переговоры с Российской Федерацией, потому что мы понимаем, что это запрос нашего населения Украины. Это не запрос мой личный. Это запрос населения Украины. Это социология такая: нужны прямые переговоры", - заявил политик.

Кернес подчеркнул, что ни он, ни его одесский коллега и сопредседатель партии Геннадий Труханов не намерены становится народными депутатами и, если партия на внеочередных парламентских выборах преодолеет пятипроцентный барьер, они все равно останутся мэрами Харькова и Одессы.

Отвечая на вопрос о возможном участии партии "Доверяй делам" в формировании коалиции в новом парламенте, Кернес сказал: "Если мы не чужды новой власти - а мы собираемся только помогать новой власти, мы, наверное, конечно, хотим быть в коалиции".

Ранее сообщалось, что 2 июня в Харькове состоялся съезд политической партии "Доверяй делам", которая намерена принимать участие в парламенстких выборах. Ее сопредседателями стали мэры Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов.