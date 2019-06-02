Луценко не позвали на совещание к Зеленскому
Луценко не позвали на совещание к Зеленскому
Скоростной поезд "Львов - Киев" забросали камнями и разбили лобовое стекло
Скоростной поезд "Львов - Киев" забросали камнями и разбили лобовое стекло
При подаче документов на визу США теперь нужно указывать свои соцсети
При подаче документов на визу США теперь нужно указывать свои соцсети
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Советские оригиналы пакта Молотова-Риббентропа выложили в интернет
Советские оригиналы пакта Молотова-Риббентропа выложили в интернет
Известный испанский футболист Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП
Известный испанский футболист Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП
В Переяславе-Хмельницком 5-летнему мальчику выстрелили в голову, подозревают полицейских (обновлено)
В Переяславе-Хмельницком 5-летнему мальчику выстрелили в голову, подозревают полицейских (обновлено)
Новий-старий Петро Порошенко
Новий-старий Петро Порошенко
В Википедии развенчали миф о "чернобыльских водолазах"
В Википедии развенчали миф о "чернобыльских водолазах"
ГлавнаяПолитика

Госдума РФ объявила тендер для подсчета "ущерба", нанесенного Крыму с 1991 по 2014 год

Начальная стоимость исследования - более 150 тысяч долларов.

Госдума РФ объявила тендер для подсчета "ущерба", нанесенного Крыму с 1991 по 2014 год
Фото: EPA/UPG

На российском сайте госзакупок размещен тендер на выполнение так называемого исследования для «оценки ущерба», нанесенного Крыму с 1991 по 2014 год, когда аннексированный ныне полуостров находился под контролем Украины. Об этом пишет сайт "Крым.Реалии".

Начальная стоимость исследования – 10 миллионов российских рублей (более 150 тысяч долларов).

Заказчиком исследования является Государственная дума России, которая хочет увидеть "сравнение социально-экономического и законодательного регулирования ключевых сфер жизни Крыма в период СССР, в составе Украины и составе России".

Указывается, что заявки принимаются до 27 июня. Исполнителя должны выбрать 11 июля по итогам конкурса.

В марте спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил выставить Украине "счет за Крым". Он заявил, что полуостров аннексировала не Россия, а Украина.

Напомним, в феврале-марте 2014 года Российская Федерация силами Вооруженных сил РФ оккупировала Автономную Республику Крым и город Севастополь.

Мировое сообщество объявило аннексию незаконной, а Соединенные Штаты Америки гарантировали, что Крым никогда не будет признан российским.

В 2014 году Украина оценила ущерб от оккупации Крыма в триллион гривен, не учитывая стоимость полезных ископаемых и упущенную выгоду.

Крым по вкладу в экономику Украины занимал 11-е место, Севастополь - последнее. Валовый региональный продукт Крыма и Севастополя вместе составляет 4% от суммы ВРП всех регионов.

Украина потеряла в Крыму целый ряд промышленных предприятий: судостроительный завод "Залив", Феодосийское производственное объединение "Море", электромашиностроительный завод "СЭЛМА", завод "Фиолент", Сакский государственный химический завод, завод "Йодобром", Крымский содовый завод, предприятие "Бром", "Крымский титан", Сивашский анилинокрасочный завод, Керченский меткомбинат, "Черноморнефтегаз", "Массандра", завод шампанских вин "Новый Свет", завод "Коктебель". В Крыму расположены семь морских портов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также