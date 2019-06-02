Госдума РФ объявила тендер для подсчета "ущерба", нанесенного Крыму с 1991 по 2014 год

Начальная стоимость исследования - более 150 тысяч долларов.

На российском сайте госзакупок размещен тендер на выполнение так называемого исследования для «оценки ущерба», нанесенного Крыму с 1991 по 2014 год, когда аннексированный ныне полуостров находился под контролем Украины. Об этом пишет сайт "Крым.Реалии".

Начальная стоимость исследования – 10 миллионов российских рублей (более 150 тысяч долларов).

Заказчиком исследования является Государственная дума России, которая хочет увидеть "сравнение социально-экономического и законодательного регулирования ключевых сфер жизни Крыма в период СССР, в составе Украины и составе России".

Указывается, что заявки принимаются до 27 июня. Исполнителя должны выбрать 11 июля по итогам конкурса.

В марте спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил выставить Украине "счет за Крым". Он заявил, что полуостров аннексировала не Россия, а Украина.

Напомним, в феврале-марте 2014 года Российская Федерация силами Вооруженных сил РФ оккупировала Автономную Республику Крым и город Севастополь.

Мировое сообщество объявило аннексию незаконной, а Соединенные Штаты Америки гарантировали, что Крым никогда не будет признан российским.

В 2014 году Украина оценила ущерб от оккупации Крыма в триллион гривен, не учитывая стоимость полезных ископаемых и упущенную выгоду.

Крым по вкладу в экономику Украины занимал 11-е место, Севастополь - последнее. Валовый региональный продукт Крыма и Севастополя вместе составляет 4% от суммы ВРП всех регионов.

Украина потеряла в Крыму целый ряд промышленных предприятий: судостроительный завод "Залив", Феодосийское производственное объединение "Море", электромашиностроительный завод "СЭЛМА", завод "Фиолент", Сакский государственный химический завод, завод "Йодобром", Крымский содовый завод, предприятие "Бром", "Крымский титан", Сивашский анилинокрасочный завод, Керченский меткомбинат, "Черноморнефтегаз", "Массандра", завод шампанских вин "Новый Свет", завод "Коктебель". В Крыму расположены семь морских портов.