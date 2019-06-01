Зеленский вернул Кулебу на должность детского омбудсмена

Указ подписан в День защиты детей.

Президент Владимир Зеленский вернул на должость уполномоченного по правам ребенка Николая Кулебу. Он был уволен 19 мая президентом Петром Порошенко.

Указ №348/2019 о назначении Кулебы Зеленский подписал 1 июня, в День защиты детей.

Николай Кулеба был детским омбудсменом с декабря 2014 года.

До этого он был начальником службы по делам детей Киевской городской государственной администрации. В 2001 году он учредил, а в 2002 году возглавил благотворительную организацию "Открытое сердце".

Напомним, что Зеленский также оставил двух других уполномоченных президента, которых назначал Порошенко, - Вадима Свириденко (уполномоченный по вопросам реабилитации участников боевых действий) и Валерия Сушкевича (уполномоченный по правам людей с инвалидностью).