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Луценко не позвали на совещание к Зеленскому

31 мая Зеленский обсудил с членами СНБО ситуацию в энергетике.

На совещание, которое президент Владимир Зеленский провел в присутствии членов СНБО, были приглашены все члены Совета нацбезопасности, кроме генерального прокурора Юрия Луценко.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Судя по фото участников, на первое заседание СНБО при участии президента Зеленского были приглашены все члены Совета нацбезопасности, кроме Генерального прокурора Юрия Луценко. Проверила - из состава СНБО не исключен. Надеюсь, эта досадная ошибка неопытного секретаря будет в следующий раз исправлена", - написала Сарган в фейсбуке.

Фото: president.gov.ua

Напомним, 28 мая Зеленский назначил новым секретерем СНБО бывшего министра финансов Александра Данилюка.

31 мая президент утвердил новый состав СНБО, включив в него шестерых членов своей команды во главе с Данилюком, и министра финансов Оксану Маркарову. Также в составе СНБО остаются несколько человек, которых назначал еще Петр Порошенко, в том числе генпрокурор Юрий Луценко.

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