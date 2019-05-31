Партия "Слуга народа" объявила набор кандидатов в депутаты
Партия "Слуга народа" объявила набор кандидатов в депутаты
Близкий к Коломойскому экс-глава "Укртранснафты" Лазорко снят с розыска
Близкий к Коломойскому экс-глава "Укртранснафты" Лазорко снят с розыска
​Зеленский обвинил Порошенко в препятствовании международному сотрудничеству НАБУ
​Зеленский обвинил Порошенко в препятствовании международному сотрудничеству НАБУ
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Рада приняла в первом чтении законопроект об отмене звания прапорщика
Рада приняла в первом чтении законопроект об отмене звания прапорщика
Кирилл Говорун: «Миряне больше не согласны играть роль пассивных потребителей Божьего слова»
Кирилл Говорун: «Миряне больше не согласны играть роль пассивных потребителей Божьего слова»
"Оппозиционный блок" готовится к воссоединению партии и назначил съезд
"Оппозиционный блок" готовится к воссоединению партии и назначил съезд
Скандального Сергея Гайдука планируют назначить заместителем Хомчака, - СМИ
Скандального Сергея Гайдука планируют назначить заместителем Хомчака, - СМИ
Верховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинации
Верховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинации
ГлавнаяПолитика

Зеленский утвердил новый состав СНБО

В него вошли шесть членов команды Зеленского и министр финансов Маркарова.

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский обновил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом говорится в указе №340/2019 от 31 мая.

В него вошли:

Также в нем остаются:

  • министр внутренних дел Арсен Аваков
  • глава СБУ Василий Грицак
  • премьер-министр Владимир Гройсман
  • генпрокурор Юрий Луценко
  • глава Верховной Рады Андрей Парубий
  • министр юстиции Павел Петренко
  • министр обороны Степан Полторак
  • глава НБУ Яков Смолий

Вышли из состава СНБО бывший глава АП Игорь Райнин, бывший секретарь Совета Александр Турчинов, бывший начальник Генштаба Виктор Муженко и министр информационной политики Юрий Стець.

Первое заседание СНБО в новом составе состоится в пятницу, 31 мая.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также