Зеленский утвердил новый состав СНБО

Президент Владимир Зеленский обновил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Об этом говорится в указе №340/2019 от 31 мая.
В него вошли:
- первый замглавы СБУ Иван Баканов
- глава Администрации президента Андрей Богдан
- секретарь СНБО Александр Данилюк
- министр финансов Оксана Маркарова
- замглавы АП Вадим Пристайко
- замглавы АП Руслан Рябошапка
- начальник Генштаба Руслан Хомчак
Также в нем остаются:
- министр внутренних дел Арсен Аваков
- глава СБУ Василий Грицак
- премьер-министр Владимир Гройсман
- генпрокурор Юрий Луценко
- глава Верховной Рады Андрей Парубий
- министр юстиции Павел Петренко
- министр обороны Степан Полторак
- глава НБУ Яков Смолий
Вышли из состава СНБО бывший глава АП Игорь Райнин, бывший секретарь Совета Александр Турчинов, бывший начальник Генштаба Виктор Муженко и министр информационной политики Юрий Стець.
Первое заседание СНБО в новом составе состоится в пятницу, 31 мая.