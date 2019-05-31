Кононенко подал в отставку с должности замглавы СБУ

Указа президента о его увольнении пока нет.

Заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко подал в отставку.

Об этом он сообщил "Українським Новинам".

"Подал рапорт (об увольнении). Жду указ", - сказал он.

На данный момент указа президента об увольнении Кононенко нет.

Напомним, в июле 2017 года президент Петр Порошенко уволил Михаила Глуговского с должности замглавы СБУ и назначил на эту должность бывшего начальника департамента защиты национальной государственности ведомства Кононенко.

22 мая глава предвыборного штаба нового президента Владимира Зеленского, директор ООО "Студия Квартал-95" и ООО "Квартал 95", экс-лидер партии "Слуга народа" Иван Баканов получил должность первого замглавы СБУ. Баканов также будет возглавлять Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

С понедельника, 3 июня, Баканов также будет исполнять обязанности главы СБУ, т.к. Василий Грицак уходит в отпуск.