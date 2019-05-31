НБУ: Коломойский пытается заблокировать иск Нацбанка в Швейцарии с помощью украинских судов

Бизнесмен Игорь Коломойский пытается заблокировать иск Национального банка Украины в Швейцарии с помощью украинских судов.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Отмечается, что 31 мая 2019 года Хозяйственный суд города Киева будет рассматривать дело по иску Коломойского к НБУ и ПриватБанку о признании недействительными пяти кредитных договоров рефинансирования и пяти договоров личного поручительства Коломойского по этим кредитным договорам.

"Такой иск и указанные исковые требования - это попытка И. Коломойского остановить, а в дальнейшем и исключить возможность рассмотрения инициированных НБУ дел в Швейцарии, что свидетельствует о нежелании И. Коломойского выполнять взятые на себя обязательства по договорам поручительства", - говорится в заявлении НБУ.

В Нацбанке отмечают, что в декабре 2018 года НБУ подал в суд Республики и Кантона Женевы (по месту жительства Коломойского) иск о взыскании задолженности с Коломойского как финансового поручителя перед Нацбанком Украины.

"В 2016 году Коломойский, который на тот момент был совладельцем существенной доли ПриватБанка, заключил с НБУ договоры поручительства и лично обязался выполнить требования Нацбанка по возврату кредитов рефинансирования, полученных ПриватБанком за 2008-2014 годы. Как фактически, так и юридически Коломойский остается должником перед НБУ по этим кредитам ПриватБанка. Задолженность по ним составляет 9,2 млрд гривен. Но вместо добросовестного выполнения взятых на себя обязательств, Коломойский совершает юридические действия с целью блокирования рассмотрения инициированных НБУ судебных процессов в Швейцарии и Украине о взыскании задолженности", - говорится в сообщении.

Нацбанк обращает внимание, что в случае признания кредитных договоров и договоров поручительства недействительными в нарушение принципа эстоппель (применяется в практике Верховного суда) Хозяйственный суд Киева фактически установит возможность Коломойскому избежать ответственности за невыполнение взятых обязательств по договорам личного поручительства. Это также усложнит защиту интересов как НБУ, так и государства в судебных процессах в других юрисдикциях по возмещению ущерба, нанесенного государству бывшими владельцами ПриватБанка.

Эстоппель (англ. estoppel - отклонение, от estop - лишать права возражения) - в международном праве потеря права ссылаться на основания для признания договора недействительным или прекращение договора, выхода из него или приостановление его действия. Термин заимствован из английского права, где он означает категорическое отрицание такого поведения стороны в процессе, которой она перечеркивает то, что предварительно было ею признано.

Напомним, 18 декабря 2016 правительство приняло решение о национализации Приватбанка. Государство получило 100% в его капитале, а финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений Нацбанка и заключения независимого аудитора - компании EY.

4 декабря 2018 году в Высоком суде Лондона было вынесено официальное решение в деле по иску "Приватбанка" к его экс-владельцам. Судья разрешил банку обжаловать решение суда первой инстанции в вопросе юрисдикции. Суд признал, что банк стал жертвой масштабных мошеннических действий, но пришел к выводу, что не имеет юрисдикции для рассмотрения иска банка против его бывших акционеров.

В феврале экс-владельцы банка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, а также компания Triantal investments LTD обжаловали в суде национализацию финансового учреждения. Иск направлен против украинского правительства.