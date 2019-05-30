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Кандидаты, поддерживаемые "Демсокирой", получили большинство мест в наблюдательном совете НАБУ

Представителей антикоррупционных организаций потеснили из общественного совета НАБУ.

Кандидаты, поддерживаемые "Демсокирой", получили большинство мест в наблюдательном совете НАБУ
Фото: Facebook

В Совет общественного контроля Национального антикоррупционного бюро прошли 14 кандидатов от организации "Демократический топор орды" и "Руху Ветеранів України".

По данным источников LB.ua, по результатам голосования в Совет общественного контроля вошли Максим Дижечко, Евгений Карась, Анатолий Мазур, Сергей Артемов, Михаил Бурмистенко, Антон Колумбет, Александр Карпюк, Татьяна Локацкая, Богдан Кузьмич, Богдан Помазан, Виктор Трофименко, Марк Савчук, Максим Салата и Владимир Минко.

Также в совет проходят представитель ОО "Общественный люстрационный комитет" Татьяна Козаченко и Максим Костецкий (ОО "Трансперенси Интернешнл Украина").

По данным пресс-службы НАБУ, в этом году к процессу голосования присоединились 28 688 граждан, проживающих на территории Украины. В прошлом году в голосовании приняли участие 19 298 человек.

Окончательные и официальные результаты будут известны только 6 июня, когда уполномоченные лица проведут анализ голосования на предмет махинаций и так называемых накруток голосов. После этого новый состав Совета общественного контроля сможет собраться на первое заседание.

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