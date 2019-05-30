Скандального Сергея Гайдука планируют назначить заместителем Хомчака, - СМИ
Скандального Сергея Гайдука планируют назначить заместителем Хомчака, - СМИ
Партия "Слуга народа" объявила набор кандидатов в депутаты
Партия "Слуга народа" объявила набор кандидатов в депутаты
​Зеленский обвинил Порошенко в препятствовании международному сотрудничеству НАБУ
​Зеленский обвинил Порошенко в препятствовании международному сотрудничеству НАБУ
Рада отказалась принять отставку Гройсмана
Рада отказалась принять отставку Гройсмана
Близкий к Коломойскому экс-глава "Укртранснафты" Лазорко снят с розыска
Близкий к Коломойскому экс-глава "Укртранснафты" Лазорко снят с розыска
Рада приняла за основу законопроект о среднем образовании
Рада приняла за основу законопроект о среднем образовании
Олег Блохин был доставлен на финал Лиги Европы в инвалидной коляске
Олег Блохин был доставлен на финал Лиги Европы в инвалидной коляске
Рада приняла в первом чтении законопроект об отмене звания прапорщика
Рада приняла в первом чтении законопроект об отмене звания прапорщика
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
ГлавнаяПолитика

СНБО проведет заседание 31 мая

Будут рассмотрены проблемные вопросы в угольной промышленности, ядерной энергетике и газовой отрасли.

СНБО проведет заседание 31 мая
Фото: Сергей Нужненко

Совет национальной безопасности и обороны проведет заседание для рассмотрения проблем энергетики 31 мая.

Об этом сказал секретарь СНБО Александр Данилюк в эфире телеканала "1+1".

"Заседание Совета национальной безопасности и обороны, которое состоится завтра, будет посвящено проблемам энергетики. Это не узкая, а достаточно широкая тема - она одна. Неправильно было бы СНБО наполнять вопросами, которые возникают каждый день. Нам нужно сфокусироваться на системных решениях", - сказал он.

По его словам, будут также рассмотрены проблемные вопросы в угольной промышленности, ядерной энергетике и газовой отрасли.

Накануне президент Владимир Зеленский в ходе посещения шахты "Лесная", где погибли горняки, заявил о созыве СНБО для обсуждения проблем угольной отрасли.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: "Українські новини"
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также