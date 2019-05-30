СНБО проведет заседание 31 мая

Будут рассмотрены проблемные вопросы в угольной промышленности, ядерной энергетике и газовой отрасли.

Совет национальной безопасности и обороны проведет заседание для рассмотрения проблем энергетики 31 мая.

Об этом сказал секретарь СНБО Александр Данилюк в эфире телеканала "1+1".

"Заседание Совета национальной безопасности и обороны, которое состоится завтра, будет посвящено проблемам энергетики. Это не узкая, а достаточно широкая тема - она одна. Неправильно было бы СНБО наполнять вопросами, которые возникают каждый день. Нам нужно сфокусироваться на системных решениях", - сказал он.

По его словам, будут также рассмотрены проблемные вопросы в угольной промышленности, ядерной энергетике и газовой отрасли.

Накануне президент Владимир Зеленский в ходе посещения шахты "Лесная", где погибли горняки, заявил о созыве СНБО для обсуждения проблем угольной отрасли.