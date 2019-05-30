В АП допустили возможность телефонного разговора Зеленского с Путиным

"Предыдущий президент не говорил с президентом Путиным".

В Администрации президента Украины допускают возможность проведения двустороннего телефонного разговора главы государства Владимира Зеленского с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Об этом заместитель главы Администрации президента Вадим Пристайко сообщил журналистам, передает УНИАН.

"У нас есть много планов относительно всех телефонных разговоров, включая, возможно, с Путиным, особенно когда это касается, например, важных для нас вопросов", - сказал Пристайко.

Также замглавы АП напомнил, что "предыдущий президент не говорил с президентом Путиным".

Ранее сообщалось, что переговоры по организации встречи "нормандской четверки" продолжатся в ближайшее время.