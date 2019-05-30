ОБСЕ меняет главу специальной мониторинговой миссии в Украине

Турецкий дипломат, экс-посол Турции в ООН Яшар Халит Чевик сменит Эртурула Апакана на посту главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

Сегодня в Вене прошла прощальная церемония для главы СММ посла Апакана, на которой присутствовали действующий председатель Организации, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер. Апакан руководил СММ ОБСЕ в Украине в течение 5 лет.

"Мы гордимся тем, что он был частью ОБСЕ и благодарны за его вклад", - сказано в сообщении.

Мирослав Лайчак вручил послу Апакану золотую медаль, которая является высшим признанием словацкой дипломатической службы. В свою очередь генсекретарь ОБСЕ вручил дипломату медаль ОБСЕ.

"Каждый день наши наблюдатели взаимодействуют с людьми, каждый день они разговаривают с гражданскими лицами на линии соприкосновения, пересекают контрольно-пропускные пункты. Мы говорим с теми, кто продолжает работать для своих сообществ, чтобы поддерживать связь, несмотря на разногласия", - сказал Апакан о работе миссии наблюдателей.

В ОБСЕ отметили, что Апакана на посту главного наблюдателя СММ сменит турецкий дипломат Яшар Халит Чевик.