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МинВОТ готовит проект санкций для 28 научных учреждений, причастных к раскопкам в Крыму

Минкультуры России с момента аннексии Крыма разрешило проведение 90 раскопок.

МинВОТ готовит проект санкций для 28 научных учреждений, причастных к раскопкам в Крыму
Фото: Крим.Реалії

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины инициирует введение ограничительных мер в отношении 28 юридических лиц - научных и музейных учреждений, представители которых приняли участие в незаконных археологических раскопках на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополь.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба ведомства.

Проект соответствующего акта направлен на согласование в заинтересованные органы государственной власти, после чего он будет направлен на рассмотрение правительства.

В МинВОТ отметили, что на протяжении пяти лет РФ активно проводит незаконные археологические раскопки, к которым привлечен ряд ведущих научных и музейных учреждений. Активное участие в археологических раскопках принимают крымские научные учреждения, которые были незаконно зарегистрированы как российские юридические лица.

МинВОТ идентифицировал также ряд физических лиц, получивших разрешения на проведение незаконных археологических раскопок. В отношении 15 из них - граждан РФ - по инициативе министерства указом президента Украины от 19 марта 2019 были применены санкции.

Большое количество незаконных археологических раскопок осуществляется в рамках реализации РФ крупных инфраструктурных проектов - строительства транспортного перехода через Керченский пролив, строительства такая называемой "трассы Таврида" и других.

Основанием для проведения археологических раскопок на территории Крымского полуострова являются "открытые письма" (разрешения) на проведение соответствующих работ, которые Минкультуры России незаконно выдает сотрудникам профильных научных учреждений. За последние 4 года Минкультуры разрешило более 90 раскопок на территории оккупированного полуострова.

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