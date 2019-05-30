К задержанным в Крыму активисткам не пускают адвоката (обновлено)

К задержанным сегодня крымскотатарским активисткам Мумине Салиевой и Луфтие Зудиевой не пускают адвоката. Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов в видеообращении у себя на фейсбуке.

На данный момент женщин удерживают в симферопольском Центре противодействия экстремизму.

"Я считаю, что это грубое нарушение права на защиту. Сейчас две женщины находятся там, и к ним не допускают адвокатов. Я посмотрю, что в суде будут говорить сотрудники МВД. На КПП меня тоже отказались пропускать, ссылаясь на какие-то внутренние инструкции. Я считаю, что сейчас на этих женщин оказывается давление, чтобы получить соответствующие показания от них по административному делу. Иначе я это объяснить не могу", - сказал Курбединов.

Он также добавил, что очередной прокурор отказался принимать жалобу адвоката на то, что его не пускают к активисткам. По словам Курбединова, на данный момент, до сих пор не известно, что происходит с крымскотатарскими активистками, "которых ЦПЭ буквально похитило".

Обновление. По данным очевидцев, сотрудники ЦПЭ начали собирать объяснительные записки у активистов, пришедших поддержать задержанных девушек. Кроме того, силовики потребовали отойти от здания на 200 метров.

Обновление 18.25. Силовики отпустили Мумине Салиеву, суд по ее делу назначен на завтра, 31 мая, на 9.30 утра. Зудиева остается в здании, адвоката к ней не пускают уже более трех часов.

Напомним, сегодня, 30 мая в Крыму задержали двоих крымскотатарских активисток.

Лютфие Зудиеву задержали в Джанкое на рынке. Полицейские заблокировали ее автомобиль и попросили проехать с ними в отделение полиции в Симферополь, для составления протокола об административном нарушении, и протокола о задержании.

Мумине Салиеву задержали в Бахчисарае возле её дома но улице Мира. Сотрудники ЦПЭ сказали, что она должна поехать с ними в Симферополь в отделение центра, после этого связь с ней пропала.