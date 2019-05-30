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Большие ожидания от Президента это следствие полного невежества, - Мусияка

В более чем сотне законов Украины есть полномочия Президента, которые не являются конституционными.

Большие ожидания от Президента это следствие полного невежества, - Мусияка
Фото: Макс Требухов

Большие ожидания от Президента являются следствием масштабного невежества общества. Такое мнение высказал Виктор Мусияка, юрист, экс-вице-спикер Верховной Рады Украины во время круглого стола в Институте Горшенина.

"Большие ожидания от Президента являются следствием масштабного невежества общества с точки зрения знания и понимания основ Конституции. Хотя бы свои права посмотрите, механизм функционирования власти, все расписано”, - сказал Мусияка.

"Центр Разумкова проводил социологическое исследование. До 10% опрошенных сказали, что они полностью читали Конституцию, до 40% - что читали отдельные положения. То есть 50% не открывали Конституцию никогда. Как можно говорить, что у нас есть возможность через институты гражданского общества контролировать деятельность власти? Это огромная проблема", - считает юрист.

Эксперт подчеркнул, что в Украине действует более ста законов о полномочиях главы государства, которые являются антиконституционными.

"Более 20 лет шел процесс создания того, что называется "живая Конституция". Это масса различных законов и подзаконных актов, которые все вместе создали ауру беззакония. Сейчас мы имеем квазигосударство. Я бы хотел и, думаю, что это ожидание всего общества, чтобы от президента Зеленского пошла идея установления реального конституционного строя в государстве. Мы все готовы помочь. Потому что от провозглашения Конституции у нас ни дня не было так, чтобы все ее предписания выполнялись", - высказался Мусияка.

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