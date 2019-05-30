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Сирый: Реформа судебной системы или правоохранительных органов не может быть предметом переговоров с МВФ

Позицию, которую задал Порошенко, эксперт считает деструктивной.

Сирый: Реформа судебной системы или правоохранительных органов не может быть предметом переговоров с МВФ
Николай Сирый
Фото: Макс Требухов

Реформа судебной системы или правоохранительных органов не может быть предметом переговоров с Международным валютным фондом. Такое мнение высказал Николай Сирый, юрист, старший научный сотрудник Института государства и права НАН Украины во время круглого стола в Институте Горшенина.

"Прозвучали заявления, которые свидетельствуют, что в общении с МВФ мы продолжаем озвучивать обязательства по проведению судебно-правовой реформы и эффективной работы в сфере антикоррупционной политики. Это означает, что команда нынешнего президента решила продолжить абсолютно неправильную и деструктивную позицию в отношениях с МВФ, которую задал Порошенко, стремясь только получить аплодисменты международного сообщества. Тема судебной реформы и работы правоохранительной системы не может быть предметом общения с МВФ, потому что это суверенная обязанность государства перед своими гражданами и международным сообществом - обеспечить правопорядок на своей территории”, - заявил Сирый.

Юрист также отметил, что президент Зеленский и его команда до сих пор не озвучили четкую позицию относительно судебно-правовой реформы.

"Нужны не просто заявления, необходимо озвучить лица, дать им полномочия и начать работу. В первую очередь, это не управленческая работа, а идеологически-аналитическая. Потому что реформа имени Порошенко, которая имела пятилетний срок, на выходе дала 5% поддержки населения Украины. Общество заслуживает услышать из уст уполномоченных президентом лиц, почему так произошло, в чем проблемы и что он будет делать принципиально иначе", - высказался эксперт.

При правильной работе судебной реформы, по мнению юриста, доверие общества к системе правосудия должно расти минимум на 10 процентов ежегодно.

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