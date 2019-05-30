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Рада приняла в первом чтении законопроект об отмене звания прапорщика

В ВСУ появятся штаб-сержанты и мастер-сержанты.

Рада приняла в первом чтении законопроект об отмене звания прапорщика
Фото: EPA/UPG

Верховная Рада 30 мая проголосовала в первом чтении за изменения перечня неофицерских воинских званий.

За соответствующий законопроект №10181 проголосовал 231 депутат.

Сейчас существуют такие армейские звания рядового, сержантского и старшинского состава: рядовой; старший солдат; младший сержант; сержант; старший сержант; старшина; прапорщик; старший прапорщик.

Законопроектом предлагается этот ряд заменить на такой: рекрут; солдат; старший солдат; младший сержант; сержант; старший сержант; первый сержант; штаб-сержант; мастер-сержант; старший мастер-сержант; главный мастер-сержант.

Предлагается изменить и корабельные звания: мичманов больше не будет, зато появятся штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина и главный мастер-старшина.

Новая система армейских и корабельных званий
Новая система армейских и корабельных званий

Офицерские звания после принятия законопроекта останутся прежними, хотя бывший президент Петр Порошенко заявлял, что вместо младшего лейтенанта появится звание хорунжий, а вместо генерал-майора - звание бригадного генерала.

Напомним, в 2016 году в украинской армии ввели новые знаки различия с погонами без советских звезд.

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