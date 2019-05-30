Фото: dbr.gov.ua

Возле села Сестрятин Радивиловского района Ровенской области потерпел крушение вертолет армейской авиации Ми-8. В результате погибли четыре члена экипажа.

Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

"В результате авиационной катастрофы по предварительной информации погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (г.Броды Львовской области)", - говорится в сообщении.

Связь с вертолетом была утеряна 29 мая в 23:27 во время учебного тренировочного полета.

На месте катастрофы работают спасательные службы и правоохранители. Также выехала комиссия министерства обороны, Генштаба и Командования сухопутных войск. Продолжаются следственные действия.

Фото: dbr.gov.ua

Обновление 8:59. Президент Владимир Зеленский поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Руслану Хомчаку взять расследование под личный контроль.

"Не доброе утро. Крушение военного вертолета на Ровенщине. Четыре погибших воина. Поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших", - написал Зеленский в своем микроблоге Twitter.

Обновление 10:29. Имена погибших: командир экипажа полковник Игорь Мазепа, летчик-штурман старший лейтенант Владислав Попенко, бортовой техник-инструктор капитан Василий Романюк, бортовой техник старший лейтенант Павел Дацюк.

Государственное бюро расследований начало расследовать катастрофу, открыв уголовное производство по ст. 416 Уголовного кодекса - нарушение правил полетов.

"По предварительной информации, в воинской части А2595 происходили плановые летные учения «День-Ночь». Во время полета вблизи с. Сестрятин Ровенской области на расстоянии около 3 км от указанного населенного пункта вертолет по неизвестным пока причинам упал", - говорится в сообщении ГБР.

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Напомним, в декабре 2018 года военный летчик Александр Фоменко погиб в результате крушения истребителя Су-27 во время выполнения плановых полетов в Житомирской области.