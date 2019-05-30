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В зоне ООС нашли тело сапера, пропавшего без вести 27 мая возле Попасной

Тело погибшего воина эвакуировано на временно оккупированную территорию.

В зоне ООС нашли тело сапера, пропавшего без вести 27 мая возле Попасной
Фото: Макс Левин

Сапер 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, который пропал без вести во время боя с диверсионно-разведывательной группой боевиков российско-оккупационных формирований, погиб.

Об этом сообщает пресс-центр 54-й ОМБр.

"Около 15:00 29.05.19 в результате совместной работы мониторинговой миссии ОБСЕ, группы "Эвакуация 200" на месте боестолкновения было обнаружено тело военнослужащего нашей бригады солдата Степанченко Б., который 27.05.19 в составе группы саперов в районе н.п Попасная выполнял боевую задачу по проверке минно-взрывных заграждений перед передним краем обороны одного из механизированных подразделений бригады и попали в засаду ДРГ противника", - говорится в сообщении.

Тело погибшего воина эвакуировано на временно оккупированную территорию. Передача тела представителям ВСУ планируется 31 мая на КПВВ "Счастье".

Как сообщалось, 27 мая ДРГ боевиков российско-оккупационных формирований атаковала группу украинских саперов, которые выполняли боевое задание на переднем крае обороны одного из механизированных подразделений 54-й ОМБр. В ходе боя украинские бойцы ликвидировали двоих и ранили одного боевика. Один украинский военнослужащий пропал без вести. Для поддержки ДРГ оккупанты применили тяжелое вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

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