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Зеленскому доложили об обстоятельствах пленения восьми бойцов 53-й ОМБр

Военные были захвачены боевиками "ДНР" на прошлой неделе.

Зеленскому доложили об обстоятельствах пленения восьми бойцов 53-й ОМБр
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский 29 мая заслушал информацию об обстоятельствах, при которых на прошлой неделе восемь военнослужащих мотопехотного батальона 53-й ОМБР попали в плен.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Службное расследование не установило факта государственной измены со стороны военных, а командованию батальона и 53-й ОМБР грозят санкции в связи с просчетами в организации боевой подготовки и внутренней службы.

Кроме этого, установлено нарушение личным составом пограничного наряда на КПВВ "Новотроицкое", КП "Березовое-1" и "Березовое-2" порядка контроля за перемещением через линию соприкосновения.

Зеленский сказал, что намерен сделано все возможное для возвращения пленных бойцов. "Мы будем действовать максимально быстро и эффективно для освобождения наших ребят", - заявил он.

Напомним, 22 мая штаб операции Объединенных сил сообщил, что на оккупированной территории Донбасса в плен к боевикам попали восемь украинских военных. Известно, что они двигались на автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое, отклонились от определенного маршрута и попали на временно оккупированную территорию, где были задержаны боевиками вооруженных формирований Российской Федерации.

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