Названа стоимость услуг по уборке квартир в Киеве

Клининговые услуги: уборка квартир, коттеджей и офисных помещений в 2019 году составили ТОП-5 самых популярных услуг в Украине. Ежегодно спрос на профессиональную уборку среди жителей больших мегаполисов растет на 10-12%. И это вполне объяснимо, ведь клининговые услуги имеют ряд преимуществ:
- оперативность уборки;
- эффективность, порядок в доме за не большой промежуток времени;
- сохранение чистоты на более длительный период после работы клинеров;
- дополнительные услуги: химчистка, мойка окон, уборка паром и.т.д.
Так какая же стоимость услуг по уборке квартир в Киеве?
Для примера возьмем компанию «Уборка Эксперт» из ТОП 10 поисковой выдачи, по ссылке можно посмотреть актуальные цены на уборку квартир, а так же полный перечень работ которые входят в уборку.
Исходя из получений на сайте информации можно понять, что стоимость уборки напрямую зависит от площади помещения и наличия дополнительных услуг: мойка окон, чистка ковров и диванов, уборка паром и.т.д..
Есть ли сезонность у клининговых услуг?
Весной, с наступлением потепления после продолжительного зимнего периода, как показывает статистика, интерес к уборке значительно увеличивается. Более чем в 2 раза возрастает количество запросов «уборка квартир Киев» в поисковых системах среди киевлян, и в несколько раз увеличивается количество звонков с целью узнать условия предоставления клининговых услуг или заказать уборку.
В это время на пике популярности мойка окон и витрин. Стоимость подобных услуг – от 20 грн/м2.
Генеральная уборка – вторая наиболее востребованная услуга в клининговом бизнесе. Процент заказов увеличился более чем на 12% по сравнению с предыдущими годами.
Кто чаще заказывает уборку квартиры?
Несмотря на стереотипное представление о фанатичной приверженности к чистоте представительниц слабого пола, уборку помещений довольно часто заказывают мужчины.
Ритм жизни меняется, сильный пол не спешит связывать себя узами брака, а потребность в регулярном наведении порядка никуда не исчезает. Вот и приходится перекладывать задачи по уборке жилья на плечи профессиональных клинеров.
Но среди женщин и состоявшихся семей эта услуга тоже набирает популярность. Тем более, что в стоимость от 20 грн/м2 входит масса работы, до которой часто у нас просто не доходят руки:
- уборка пыли с потолков и стен;
- мытье светильников (припотолочных, настенных), стекол и зеркал;
- чистка мебельных гарнитуров изнутри и снаружи;
- мойка вытяжки на кухне;
- дезинфекция сантехники;
- устранение пятен, пыли с мягкой мебели;
- мойка окон с двух сторон.
Более того, часто клининговые компании предлагают самостоятельно рассчитать стоимость уборки исходя параметров помещения: площадь квартиры или коттеджа, степень загрязнения, наличие дополнительных услуг и.т.д..