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Названа стоимость услуг по уборке квартир в Киеве Новости компаний

Названа стоимость услуг по уборке квартир в Киеве

Клининговые услуги: уборка квартир, коттеджей и офисных помещений в 2019 году составили ТОП-5 самых популярных услуг в Украине. Ежегодно спрос на профессиональную уборку среди жителей больших мегаполисов растет на 10-12%. И это вполне объяснимо, ведь клининговые услуги имеют ряд преимуществ:

  • оперативность уборки;
  • эффективность, порядок в доме за не большой промежуток времени;
  • сохранение чистоты на более длительный период после работы клинеров;
  • дополнительные услуги: химчистка, мойка окон, уборка паром и.т.д.

Так какая же стоимость услуг по уборке квартир в Киеве?

Для примера возьмем компанию «Уборка Эксперт» из ТОП 10 поисковой выдачи, по ссылке можно посмотреть актуальные цены на уборку квартир, а так же полный перечень работ которые входят в уборку.

Исходя из получений на сайте информации можно понять, что стоимость уборки напрямую зависит от площади помещения и наличия дополнительных услуг: мойка окон, чистка ковров и диванов, уборка паром и.т.д..

Есть ли сезонность у клининговых услуг?

Весной, с наступлением потепления после продолжительного зимнего периода, как показывает статистика, интерес к уборке значительно увеличивается. Более чем в 2 раза возрастает количество запросов «уборка квартир Киев» в поисковых системах среди киевлян, и в несколько раз увеличивается количество звонков с целью узнать условия предоставления клининговых услуг или заказать уборку.

В это время на пике популярности мойка окон и витрин. Стоимость подобных услуг – от 20 грн/м2.

Генеральная уборка – вторая наиболее востребованная услуга в клининговом бизнесе. Процент заказов увеличился более чем на 12% по сравнению с предыдущими годами.

Кто чаще заказывает уборку квартиры?

Несмотря на стереотипное представление о фанатичной приверженности к чистоте представительниц слабого пола, уборку помещений довольно часто заказывают мужчины.

Ритм жизни меняется, сильный пол не спешит связывать себя узами брака, а потребность в регулярном наведении порядка никуда не исчезает. Вот и приходится перекладывать задачи по уборке жилья на плечи профессиональных клинеров.

Но среди женщин и состоявшихся семей эта услуга тоже набирает популярность. Тем более, что в стоимость от 20 грн/м2 входит масса работы, до которой часто у нас просто не доходят руки:

  • уборка пыли с потолков и стен;
  • мытье светильников (припотолочных, настенных), стекол и зеркал;
  • чистка мебельных гарнитуров изнутри и снаружи;
  • мойка вытяжки на кухне;
  • дезинфекция сантехники;
  • устранение пятен, пыли с мягкой мебели;
  • мойка окон с двух сторон.

Более того, часто клининговые компании предлагают самостоятельно рассчитать стоимость уборки исходя параметров помещения: площадь квартиры или коттеджа, степень загрязнения, наличие дополнительных услуг и.т.д..

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