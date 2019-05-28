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Два КПВВ на линии разграничения с 1 июня переходят на летний график

"Станица Луганская" и "Золотое" будут работать с 6 утра до 8 вечера.

Два КПВВ на линии разграничения с 1 июня переходят на летний график
Станица Луганская
Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Контрольные пункты въезда-выезда "Станица Луганская" и "Золотое", расположенные на линии разграничения в районе операции Объединенных сил, с 1 июня 2019 года переходят на график летнего периода.

Об этом сообщил пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 06:00 до 20:00.

Командование Объединенных сил обращается к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок.

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