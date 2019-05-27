Коломойский в интервью Financial Times высказался за дефолт Украины
Коломойский в интервью Financial Times высказался за дефолт Украины
На новом мосту в Киеве два стекла покрылись трещинами (обновлено)
На новом мосту в Киеве два стекла покрылись трещинами (обновлено)
В Одесской колонии №51 начался бунт, есть пострадавшие (обновлено)
В Одесской колонии №51 начался бунт, есть пострадавшие (обновлено)
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
В США одобрили самое дорогое лекарство в мире
В США одобрили самое дорогое лекарство в мире
В Киеве открыли пешеходный мост между Крещатым парком и Владимирской горкой
В Киеве открыли пешеходный мост между Крещатым парком и Владимирской горкой
Юзик из "Квартала" хочет баллотироваться в парламент по мажоритарке
Юзик из "Квартала" хочет баллотироваться в парламент по мажоритарке
​В Ровно двух человек с плакатами о Зеленском забрали в полицию за несанкционированный митинг
​В Ровно двух человек с плакатами о Зеленском забрали в полицию за несанкционированный митинг
Huawei больше не сможет использовать карты памяти SD и microSD
Huawei больше не сможет использовать карты памяти SD и microSD
ГлавнаяПолитика

Зеленский побывал на передовой в Луганской области

Президент отметил необходимость улучшения обеспечения военных.

Президент Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку в Луганскую область, где осмотрел позиции военных в н.п.Станица Луганская и Счастье.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Фото: president.gov.ua

"Глава государства пообщался с бойцами о бытовых условиях, качестве питания, обеспечении техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектовании подразделений. В Станице Луганской президент побывал на передовой, в частности на посту наблюдения и блиндажах. Ближайшая позиция противника - 400 метров", - говорится в сообщении.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Осмотрев бытовые условия, в которых находятся военнослужащие, Зеленский отметил необходимость улучшения обеспечения.

"Условия для военных, защищающих Украины, должны быть нормальными", - сказал он.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Кроме того, президент заслушал доклад командующего операцией Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сирского о ситуации в районе проведения ООС. В совещании принял участие начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также