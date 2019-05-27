В ООН выступили в поддержку равного участия женщин в парламентских выборах

Координаторка системы ООН призвала к реализации не менее 30% квоты для женщин-кандидаток в избирательных списках.

Координаторка системы Организации Объединенных Наций в Украине и координаторка по гуманитарным вопросам в поддержку равного участия женщин в парламентских выборах Оснат Лубрани выступила в поддержку равного участия женщин в парламентских выборах. Об этом она сообщила у себя на Facebook.

«Учитывая предстоящие парламентские выборы, от имени ООН, я хотела бы обратить внимание на важность равного участия женщин в выборах и их представительства во следующем созыве Верховной Рады», - отметила Лубрани.

Она также подчеркнула, что женщины составляют 54% населения Украины, однако в течении всей истории они только в незначительной степени были представлены в правительстве и Верховной Раде. К тому же, женщина никогда не занимала должности президента Украины.

В украинской политике женщины часто сталкиваются с проблемами того, что их чаще оценивают по внешнему виду, а не по идеям и убеждениям.

По словам Лубрани, у общества обычно высокие стандарты к взглядам и мнениям женщин

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, подтвердил, что гендерное равенство является вопросом власти. Он сказал: «Мы все еще живем в мире и культуре, где доминируют мужчины. Мир нуждается в паритете для изменения властных отношений общества».

Лубрани призвала к реализации не менее 30% квоты для женщин-кандидаток в избирательных списках политических партий. «Фактическое обеспечение квот является жизненно важным для преодоления эндемичной дискриминации и достижения существенного равенства между женщинами и мужчинами», - добавила она.

Координаторка системы ООН также обратила внимание на то, что недостаточное представительство женщин в политической жизни - не только вопрос несправедливости по отношению к женщинам. Это порождает неравенство и дискриминацию во всех сферах жизни, и сдерживает прогресс всего общества.

Отмечается, что Организация Объединенных Наций ценит все политические и юридические достижения, совершенные Украиной для внедрения равенства между женщинами и мужчинами. В ООН готовы сотрудничать с женщинами и мужчинами для достижения социальной справедливости и устойчивого развития в Украине.

Напомним, 8 марта в Киеве прошел Марш женщин под лозунгом "Солидарность и разнообразия. Вместе против насилия". Его участники прошли по центральным улицам столицы и завершили свое шествие на Почтовой площади.

Параллельно на акцию пришли несколько десятков человек, которые придерживаются традиционных ценностей.

Также против Марша женщин выступили нескольких человек из "Братства" Дмитрия Корчинского. В итоге между представителями двух акций произошел конфликт, который перерос в потасовку. Трех самых активных участников конфликта забрали в управление полиции для дачи пояснений.