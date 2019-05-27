​Верховный суд признал законным арест Вышинского

Верховный Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу по задержанию директора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского

Об этом сообщила пресс-служба суда в Фейсбуке.

Отмечается, что 27 мая объединенная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда оставила без удовлетворения кассационную жалобу адвокатов Вышинского на постановление следственного судьи Херсонского горсуда от 28 мая 2018 года и постановление Апелляционного суда Херсонской области от 5 июня 2018 года - об отказе в открытии апелляционного производства.

Оглашение полного текста судебного решения состоится 3 июня, ознакомиться с ним можно будет в Едином государственном реестре судебных решений.

Напомним, 15 мая 2018 года Служба безопасности совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "гсударственная измена".

С 17 мая 2018 года Вышинский находится под арестом. 10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено, суд по делу начался 4 апреля.

7 мая суд продлил арест Вышинского на два месяца. 14 мая адвокат Андрей Доманский внес за Вышинского залог в размере 192 100 гривен как меру пресечения по делу о незаконной приватизации здания в центре Киева.