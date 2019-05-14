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Адвокат Вышинского внес за него 192 тыс. гривен залога

По словам защитника, деньги собирали друзья и коллеги, а также неравнодушные люди.

Адвокат Вышинского внес за него 192 тыс. гривен залога
Кирилл Вышинский
Фото: Укринформ

Адвокат директора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского Андрей Доманский внес избранный ему судом залог в 192 100 гривен как меру пресечения по делу о незаконной приватизации здания в центре Киева.

Об этом он сообщил "Українським Новинам".

"Залог внесли", - сообщил он.

Адвокат сообщил, что суд возложил на Вышинского ряд обязанностей, а именно - являться к следователю по первому вызову, не общаться со своими клиентами в этом деле и некоторыми адвокатами, свидетелями и сообщать об изменении места жительства и работы.

По словам защитника, деньги для внесения залога за Доманского собирали друзья и коллеги, а также неравнодушные люди.

Напомним, 15 мая 2018 года Служба безопасности совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "гсударственная измена".

С 17 мая 2018 года Вышинский находится под арестом. 10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено, суд по делу начался 4 апреля.

7 мая суд продлил арест Вышинского на два месяца.

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