Задержаны около 50 человек.

В Виннице правоохранители пресекли попытку рейдерского захвата консервного завода.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

"13 мая винницкие полицейские с привлечением бойцов КОРДа пресекли попытку рейдерского захвата предприятия по улице Д.Нечая в г. Виннице. Задержаны около 50 человек. По словам начальника ГУНП области Юрия Педоса, несколько сотен молодых парней ворвались на территорию предприятия, вытеснили охрану. В ответ на требование полицейских прекратить силовые действия они начали бросать камни, применили дымовые шашки", - говорится в сообщении.

В итоге для пресечения противоправных действий на место происшествия прибыли дополнительные силы полиции и спецназовцы КОРДа.

Фото: vn.npu.gov.ua

Задержанных доставляют в участки полиции для установления личных данных и всех обстоятельств. Следствием будет дана правовая квалификация их действиям.

Напомним, ранее в Киеве пытались захватить спортклуб "Восход". В результате в полицию были доставлены 62 человека.