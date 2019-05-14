В Виннице правоохранители пресекли попытку рейдерского захвата консервного завода.
Об этом сообщается на сайте полиции области.
"13 мая винницкие полицейские с привлечением бойцов КОРДа пресекли попытку рейдерского захвата предприятия по улице Д.Нечая в г. Виннице. Задержаны около 50 человек. По словам начальника ГУНП области Юрия Педоса, несколько сотен молодых парней ворвались на территорию предприятия, вытеснили охрану. В ответ на требование полицейских прекратить силовые действия они начали бросать камни, применили дымовые шашки", - говорится в сообщении.
В итоге для пресечения противоправных действий на место происшествия прибыли дополнительные силы полиции и спецназовцы КОРДа.
Задержанных доставляют в участки полиции для установления личных данных и всех обстоятельств. Следствием будет дана правовая квалификация их действиям.
Напомним, ранее в Киеве пытались захватить спортклуб "Восход". В результате в полицию были доставлены 62 человека.