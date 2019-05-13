Боевики четыре раза открывали огонь на Донбассе с начала суток

С начала суток российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Фейсбуке.

Боевики вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник трижды обстрелял позиции Объединенных сил: из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Богдановка; из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - у города Марьинка; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка. В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг из стрелкового оружия обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Луганское", - отмечается в сообщении.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

"На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - сообщили в штабе.

Напомним, в воскресенье, 12 мая, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 16 раз нарушили режим прекращения огня.